



Гороскоп на 13 мая: Сегодня лучше без эмоций: скажете или сделаете – пожалеете

Суббота, 13 мая, убывающая Луна в знаке Рыбы призывает экономить силы и не допускать суеты. В этот день лучше свести к минимуму физическую активность и заняться рефлексией.



Оцените свои успехи, сопоставьте с планами, подумайте о способах достижения поставленных целей. Также стоит сдерживать эмоции – велик риск сказать или сделать то, о чем потом пожалеете.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Сегодня день радости в мелочах. Несмотря на склонность к размышлениям о сути вещей и смысле вашей жизни, постарайтесь просто хорошо провести время. Иногда не нужно думать, вместо этого лучше танцевать, смеяться и обнимать близких. Ваша единственная задача – быть максимально верным себе, полностью осознавая, как ваши действия влияют на других. Существует тонкая грань между любовью к себе и погружением в себя, и вам нужно сосредоточиться на первом.



Космический совет: повеселитесь на славу, не поддавайтесь рутине.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Если вы чувствуете, что вам нужно больше работать, это верный сигнал к остановке. Хватит существовать в режиме выживания. Не нужно разбиваться о скалы, добиваясь недостижимого. Попробуйте сегодня увидеть свои цели в виде простой цепочки действий, а не в форме недосягаемой мечты. Совмещайте работу и развлечения любым возможным способом, чтобы получить максимум от момента. И не бойтесь идти своим путем.



Космический совет: сбросьте свои цели с пьедестала, все реально! Пора действовать!



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Перестаньте размышлять о вещах и начните действовать в соответствии со своими потребностями. Найдите время для дел, которые вы откладывали, они требуют вашего внимания в первую очередь. Вы поймете, что необходимо расставлять приоритеты, чтобы все шло по вашему сценарию. И не забывайте о тех, кто подставил крепкое плечо в трудный момент. Празднуйте победы вместе.



Космический совет: делите радостные моменты жизни с близкими.



РАК (22 июня – 22 июля)



Поспите эти дополнительные десять минут утром, наденьте лучшее платье, проведите ритуал красоты и релаксации. Постарайтесь сознательно замедлить время для себя. Пришло время переключиться с повседневной жизни на более неторопливый, расслабленный темп, в котором вы чувствуете, что процветаете. Перед вами могут появиться новые возможности – доверяйте себе и тогда сможете поступить правильно.



Космический совет: подумайте наконец о себе и своих потребностях.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Думайте о своих возможностях и мыслите нестандартно, Львы. Но в потоке задач и планов не потеряйте теплоту общения с окружающими людьми. Вы полностью готовы к прыжку вперед. Отпустите то, что, не сложилось в вашей жизни, откажитесь от неуверенности в себе, которая, возможно, укоренилась внутри, а затем решите максимально использовать шанс, даже если это заставляет вас нервничать.



Космический совет: сосредоточьтесь на отношениях с людьми, а не на том, что они могут вам дать.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Занятость стала для вас второй натурой, и вы чувствуете страх перед будущим. А вдруг все созданное непосильным трудом разрушится? Пересмотрите свою жизнь и объективно оцените все, что выносится на поверхность. Духовные наставники подталкивают вас вперед с помощью интуитивных подсказок и внутренних знаний. Вы знаете, что фаза потерянности и одиночества скоро пройдет, просто позвольте покровителям провести вас через это, пока вам нужно время для исцеления.



Космический совет: примите тот факт, что вам нужна поддержка, будьте готовы просить о ней.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Упущенные возможности – это извлеченные уроки, а не потерянные призы, Весы. Когда вы посмотрите на крошечные предметы роскоши, которые вас окружают, вы поймете, что уже более успешны и счастливы, чем в начале пути. Позвольте себе наслаждаться своими победами, даже если они достались вам нелегким путем. Отдавайте и получайте свободно и легко, чтобы наслаждаться жизнью на 100%.



Космический совет: ищите радость бытия, наслаждайтесь каждым днем ​​в полной мере.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Когда жизнь становится слишком серьезной, ищите юмор в самой критичной ситуации. Вы мастер в этом, не так ли? Выбор за вами – собираетесь ли вы повторить старые циклы или готовы принять только то, что действительно заслуживаете. В сложные моменты жизни попробуйте сконцентрироваться не на себе, а на других. Ваше дружеское плечо кое-кому очень нужно.



Космический совет: помогите тем, кто действительно нуждается в поддержке



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Конфликт может казаться хаотичным, но единственное, что может его разрешить – это работа над собой. Постарайтесь разобраться в себе и задать себе несколько важных вопросов о будущем. Притворство, что проблемы не существует, только усугубляет положение. Бессонные ночи являются признаком того, что вы, возможно, сосредотачиваетесь на неправильных вещах. Вы находитесь в гораздо лучшем месте, зачем беспокоиться? Порадуйтесь и скажите себе спасибо за отличную работу.



Космический совет: похвалите себя за успех, вы это заслужили.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Что происходит, когда мы начинаем принимать как положительные, так и отрицательные аспекты жизни? Козероги, у вас все пойдет легче и проще, как только вы научитесь ценить то, что у вас уже есть. Вы сможете лучше понять себя, если отдохнете от чрезмерного обдумывания и анализа вещей. Приступайте к делу, меняйте направления, четко формулируйте, чего вы хотите, и дайте волю своей креативности.



Космический совет: ищите ответы на все вопросы в своем сердце – оно подскажет.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, сегодня ваш приоритет – поддержание вашего разума, тела и души в хорошем состоянии. Именно это позволит достичь пика вашему творческому мышлению и способностям решать проблемы. Пришло время открыть свои объятия чему-то, что хорошо сбалансировано во всех отношениях. Позвольте своему опыту направлять вас и создавать волны перемен.



Космический совет: не спешите навешивать ярлыки, смотрите глубже.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Этот день обещает быть благоприятным для Рыб, поскольку перед теми, кто осмеливается мечтать, открываются новые горизонты. Уверенно развивайте свои амбиции и открывайте новые начинания в своем будущем. Следует собрать в кулак все мужество и силу, чтобы воспользоваться появляющимися возможностями. Пришло время приблизиться к своей судьбе и исследовать неизведанные глубины.



Космический совет: направьте энергию на создание чего-то конструктивного и долговечного.

