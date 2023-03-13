



Гороскоп на 13 марта: День путешествий – по работе, ради отдыха и впечатлений

Понедельник, 13 марта. Убывающая Луна в Скорпионе обещает благоприятный период для путешествий – по работе, ради отдыха и новых впечатлений. Удачным также окажется переезд на новое место жительства, но транспорт для любых перемещений лучше выбирать наземный.



В делах сегодня можно рисковать, но не бездумно. Важно быть готовыми к любому исходу сделки и иметь в запасе так называемый план B. Свои эмоции стоит держать в узде, в некоем режиме сбережения. Если не уверены в себе, избегайте ситуаций, которые могут спровоцировать всплески эмоций.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Сегодня звезды призывают вас обратить внимание на силу сотрудничества и совместного творчества. На магию синхронизации с теми, кто разделяет ваше видение и хочет вызвать динамический сдвиг в коллективном сознании. Вы знаете свое племя, свой народ, своих единомышленников. Людей, которым доверяете, как себе. Соберите их вместе, и новый общий проект принесет много счастливых моментов. Вселенная также призывает вас вернуться к учебе, усовершенствовать старые навыки или освоить новые. Если это поможет вам повысить свой уровень, непременно действуйте!



Космический совет: вспомните о силе сотрудничества и совместного творчества.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Если верить бессмертным словам мудреца Джалаладдина Руми, через раны в нас проникает свет. Вы в полной мере почувствуете истинность его высказывания, когда глубже погрузитесь в свое путешествие по самоисцелению. Итак, не оценивая происходящее и не пытаясь навесить на него ярлыки, наблюдайте за мыслями, чувствами и эмоциями, которые проявляются в процессе рефлексии. Ваш внутренний свет поможет превратить старые раны в мудрость. Ваш внутренний свет поможет восстать из пепла и пробудить самую лучшую версию себя. Не дайте отчаянию победить, и в вашей душе наступит долгожданная весна.



Космический совет: в вас таится великая сила самоисцеления, помните о ней в самые темные времена.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Неважно, что люди говорят о вас, Близнецы. Неважно, нравится ли им ваша внешность, голос, ценят ли они вашу честность, видят ли в вас потенциал и хотят ли стать вашими любовниками. Ненавистники всегда будут ненавидеть, а племя вашей души – согревать и поддерживать в любой ситуации. Лучшее, что вы можете сделать для себя прямо сейчас (помимо отказа от самобичевания), – это не позволять чужому мнению влиять на ваше восприятие себя. С вами нужно считаться. И точка. И первый человек, который должен в это поверить – вы сами. Стойте на своем, если уверены в себе, не обращая внимание на попытки сбить вас с пути.



Космический совет: никто не вправе обесценивать вас, заставьте обидчиков с вами считаться.



РАК (22 июня – 22 июля)



Духовный учитель и автор книг по самосовершенствованию Экхарт Толле однажды сказал: "Отношения существуют для того, чтобы сделать меня сознательным, а не счастливым". Это то, над чем вам стоит размышлять, когда вы освобождаете себя и близкого человека от бремени нереалистичных ожиданий. Если в данный момент вы чувствуете себя дискомфортно, подумайте о причинах этого состояния, найдите эти причины – и сможете исправить ситуацию. Работайте над способами внести больше света в общение с окружающими и возлюбленным. Это и есть путь к целостности, Раки.



Космический совет: освободите себя и партнера от бремени нереалистичных ожиданий.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Страх неизвестности и вера в лучшее не исключают друг друга. Они находят способ сосуществовать – день за днем, месяц за месяцем. Это знание подводит к главному вопросу – что выберете вы? Сейчас вы в настроении и в силах убить своих внутренних демонов, восстановить силы и проявиться в этом большом и сложном мире как самая лучшая версия самого себя. Непоколебимая вера в себя поможет свернуть горы. Это настолько банальные истины, что слушать подобные советы утомительно, верно? Но именно их важно сейчас взять на вооружение.



Космический совет: всегда выбирайте веру в себя, а не страх.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Это волшебное время для вас, Девы. Вселенная предлагает вам шанс изменить реальность, распрощаться с образом тоскующей души. И стать частью одного большого исцеляющего чувства. В первую очередь взаимного. Чтобы испытать такую опьяняющую связь, не нужны громкие слова, признания, так как все это – искусственное и напускное. Повторение. Этого чувства нужно захотеть. И ради него придется стать уязвимым. В любой момент у вас есть два варианта: позволить своим страхам взять верх или нырнуть в океан любви. Уделите время всем, кто напоминает вам, что дом – это не место, а чувство.



Космический совет: ответом на все ваши вопросы станет любовь. Не прячьте своих чувств.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Вы бы предпочли вообще избежать этого конфликта. Но правда в том, что окружающие люди не поймут ваших чувств и эмоций, пока вы не изложите свою позицию. Итак, откройте наконец свой рот и произнесите важные слова. Решиться на это порой трудно, но необходимо. Научиться выражать свои чувства словами – ваша первостепенная задача. В делах звезды призывают к смирению: если видите, что не получается, несмотря на все ваши усилия, отпустите это пока. Сейчас нет ничего важнее вашего психического и эмоционального благополучия.



Космический совет: нужно научиться выражать свои чувства словами.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Мы склонны бесконечно прославлять перемены. Мы всегда говорим о необходимости найти им место в истории нашей жизни. Но что происходит, когда наконец появляется возможность измениться? Двигаемся ли мы вперед с изяществом и уравновешенностью или позволяем страху удерживать нас в ловушке? Есть о чем подумать за чашкой утреннего кофе. Вселенная напоминает сегодня Скорпионам: столкнувшись с так называемыми темными частями своей психики, вы найдете выход из лабиринта старых шаблонов.



Космический совет: пришло время работы над самыми темными уголками вашей души.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Вы боитесь, но это нормально. Не стыдитесь своего страха, ведь он обоснован. Вы уже шли по этому пути много раз, и каждый раз решающий шаг оставлял на душе шрамы. Сделайте себе одолжение и бросьте вызов собственному прошлому. Отпустить старую историю – единственный способ написать новую. Хорошая новость заключается в том, что предки и духовные наставники сделали вас сильными, вы непременно сможете победить своих демонов и на этот раз. Думайте о своем племени и вдохновляйтесь его наследием. Эта сила – и ваша тоже.



Космический совет: рядом есть поддержка, необходимая для уничтожения ваших демонов.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Ваша жажда жизни ненасытна, Козероги. Сегодня вы хотите отбросить осторожность на ветер и сказать «да» всему, что может предложить Вселенная. Звезды просят вас вспомнить: вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить сожалениями. Смотрите только вперед, и это будет лучшей поддержкой вашей страсти к ярким впечатлениям. Не оглядывайтесь, и в вашем сердце найдется место для нового и прекрасного. У одиноких представителей знака возможен бурный роман. Но есть ли в этом приключении нечто большее, чем кажется на первый взгляд? На данный момент лучше отпустить любые ожидания и закрепиться в настоящем моменте.



Космический совет: выбирайте жизнь здесь и сейчас, откажитесь от сожалений о прошлом.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вы заслуживаете большего, чем еще одна нелепая половинчатая любовь, Водолеи. Вы заслуживаете большего, чем партнер, который постоянно стоит одной ногой за дверью. Найдите минутку, чтобы прочувствовать все, что дали вам прошлые отношения. Найдите минутку, чтобы оплакать все, что можно оплакивать. И приложите наконец сознательные усилия, чтобы переписать историю. Помните, вы заслуживаете человека, проявляющего искреннюю любовь, доброту и уважение. Вселенная шепчет: внешняя реальность преображается вместе с вами. Начните с себя и собственного выбора.



Космический совет: переписать историю своей жизни в силах только вы. Подумайте об этом.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Энергия убывающей Луны побуждает вас задуматься над ошибками прошлого. Не ради погружения в печали, а чтобы не наступать снова и снова на одни и те же грабли. Вот главный вопрос, который вам стоит задать себе сегодня: как перестать ходить по кругу? Найдите момент, с которого все пошло не так в прошлый раз и в позапрошлый. Поймайте себя за руку. И обязательно наведите порядок. Это большая работа, которая требуется во всех сферах вашей жизни. Найдите здоровый выход для застойных эмоций, поблагодарив прошлое за ценные уроки. Лучшее еще впереди, не дайте хаосу в душе спугнуть ваше счастье.



Космический совет: время для весенней генеральной уборки. В доме и в своей жизни.



