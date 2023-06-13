



Гороскоп на 13 июня: Мощный день для закладывания фундамента больших дел

Вторник, 13 июня, энергии дня будут мощными, они будут литься буквально через край. Это отличная возможность использовать день максимально. Например, закладывать фундамент новых больших дел, долгосрочных проектов, отправляться в длительное путешествие.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Если вас одолели перепады настроения, бессонные ночи, нарушение обмена веществ и все остальное, то есть одно эффективное средство – изменение подхода к жизни. Громко смейтесь, выходите за пределы зоны комфорта, отправляйтесь в поход или на прогулку, позвольте себе попросить помощи по дому. Вам не обязательно делать все в одиночку, и просьба о помощи не делает вас хуже, Овны.



Космический совет: удовлетворенность жизнью – ключ к счастью и исцелению.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Внезапная вспышка озарения или идея, пришедшая со скоростью молнии, может привести вас к чему-то волшебному. Освободите место для нового и справляйтесь с «лежачими полицейскими», то есть преградами, без всяких ругательств, Тельцы. Внезапные идеи требуют хорошо продуманного плана действий, поэтому, приступая к работе, не забудьте все сначала спланировать.



Космический совет: ставьте перед собой реалистичные цели.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, обратите сегодня внимание на привычки своего пищевого поведения. Внимательно следите за тем, что попадает вам в рот. Тем представителям стихии воздуха, которые сегодня испытывает сегодня особые эмоции, следует спросить свое тело, чего оно хочет, и дать ему немного отдохнуть.



Космический совет: уделите внимание своему здоровью.



РАК (22 июня – 22 июля)



Жизнь – это спираль, а не одна прямая линия. Вы сами решаете, что для вас имеет первостепенное значение, и неправильных решений не бывает. Есть только маршруты, которые ведут нас вперед разными путями, Раки. Даже если вы и были в последнее время заняты выполнением своих рабочих обязательств, то сегодня пришло время для того, чтобы ваши взаимоотношения с близкими вышли на передний план.



Космический совет: вы автор своей жизни – пора взять за нее ответственность.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Ваши страхи перед выходом в свет могут быть обоснованными, но на самом деле они не обязательно имеют такой вес, какой вы, возможно, придаете им. Вместо того, чтобы позволять своему разуму разгоняться до миллиона миль в час, а дыханию останавливаться на время, используйте свою изобретательность и оригинальность, чтобы расширять возможности для себя. Будьте общительны и делайте свои шаг, Львы. Лучший способ воспользоваться новыми возможностями – максимально использовать те, которые у вас уже есть.



Космический совет: помните – вы притягиваете к себе то, во что верите.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вселенная призывает вас жить сегодняшним днем, Девы. Возможно, вам пришлось через многое пройти, и это определенно было нелегко, но теперь вы на пути к исцелению. Рассмотрите альтернативные подходы к своему здоровью, иные методы лечения и способы существования в целом. Отпустите старые обиды и посмотрите, как обстоят дела сегодня.



Космический совет: жизнь нужно жить, а не страдать, думая о том, какой она могла бы быть.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Сейчас, возможно, события в вашей жизни развиваются стремительно. В это время старайтесь более громко выражать свое мнение, Весы. Узнайте больше о вещах, которые могут показаться странными, но не смотрите на то, что прошло, как на потерянную любовь. Вам есть чего ждать с нетерпением, и это скоро проявится в вашей жизни.



Космический совет: приготовьтесь к приятным событиям в жизни.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



В настоящее время вы переживаете этап, который повлияет на вашу жизнь в будущем, Скорпионы. Но, вероятно, вы уже знаете ответы на свои самые насущные вопросы. Да, это может показаться банальным, но потратив время на то, чтобы прислушаться к своей интуиции, прежде чем приступать к действиям, вы сможете не только найти новые пути, но и увидеть, как ваши мечты проявляются прямо у вас на глазах. Пришло время отбросить свои страхи по поводу того, что время на исходе, и позволить своим сильным сторонам прокладывать путь вперед.



Космический совет: уравновесьте свои материальные потребности с эмоциональными.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Как часто вы начинаете свои предложения со слов "я не могу"? Вместо этого попробуйте задавать себе вопрос: "Как я могу это осуществить?" Попробуйте анализировать свои возможности, прежде чем говорить по привычке о неспособности чего-то достичь. Следите за тем, что вы потребляете – мысли, слова и пищу. Если это истощает вас – это не предназначено для вас.



Космический совет: помните, что мысли формируют нашу реальность.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Это прекрасный день для общения с самим собой посредством медитации или ведения дневника, Козероги. Подсказка для тех, кто ищет знак для осуществления мечты – Вселенная уже машет вам зеленым флагом! Подышите свежим воздухом, копните немного глубже, если чувствуете, что только царапаете поверхность.



Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолей, бессонные ночи не обязательно должны быть следствием беспокойства или страха. Обратите свой взор внутрь себя и проанализируйте, что вам не нравится в своей жизни. Также вам следует сосредоточиться на отношениях с близкими. Проявите к ним любовь и помните, что быть открытой книгой – это нормально.



Космический совет: пора разобраться в себе и начать жить так, как хочется.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, сегодня Вселенная призывает вас позаботиться о себе. Начните день с полезного завтрака, наслаждайтесь любой погодой, будьте активны на работе и в общении с друзьями. Стройте планы на будущее и завершайте текущие дела – впереди вас ждет много интересного!



Космический совет: позвольте себе то, в чем так давно нуждаетесь – отдых.