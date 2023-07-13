



Гороскоп на 13 июля: Благоприятный день для новых проектов

В четверг, 13 июля, будут преобладать мощные энергии. Они благоприятно скажутся на каждом представителе зодиакального круга. В этот день хорошо закладывать фундамент новых долгосрочных дел.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Используйте свои разгоревшиеся эмоции правильно. Позвольте себе быть увиденными, услышанными и понятыми, Овны. Но все же следуйте больше логике, нежели чувствам. Это ваш рецепт успеха на сегодня. Ваша приверженность целям проверяется божественными силами просто для того, чтобы убедиться, что вы знаете, о чем просите и на что вы готовы.



Космический совет: руководствуйтесь сегодня логикой, а не чувствами.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Удача скоро будет на вашей стороне, Тельцы. Так как же вы собираетесь извлечь из нее максимальную пользу? Путь, на который вы сейчас встали, приведет вас в нужное место. Идите за своим факелом сквозь темную ночь с мужеством и силой.



Космический совет: продолжайте идти вперед, пока не найдете свой свет.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Готовы ли вы что-то менять в своей жизни, Близнецы? Вселенная поможет вам определиться в своих намерениях, однако будьте готовы к различным ситуациям. Держите жало подальше сегодня и используйте свои лучшие навыки, чтобы уверенно плыть по течению.



Космический совет: пора определиться с планами на будущее.



РАК (22 июня – 22 июля)



Преодолевайте свои страхи быть осужденными и посмотрите, какую ценность вы добавляете ко всему, к чему прикасаетесь. Ваши ангелы хотят, чтобы вы знали – вам не нужно пытаться всем угодить, чтобы быть хорошим человеком. Когда вы начинаете осознавать свою ценность, вы понимаете, что все это время вас сдерживали только страхи, Раки. Ваши прошлые ошибки и методы работы, возможно, раньше не приносили плодов. Но теперь вы стали мудрее и точно знаете, с чего начать.



Космический совет: посмотрите, какую ценность вы добавляете ко всему, к чему прикасаетесь.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



В вашей жизни скоро произойдет мощный сдвиг, Львы. Возможно, в прошлом вам требовались некоторые корректировки. Но теперь, когда ситуация немного стабилизировалась, вы можете пересмотреть свой план. Знайте, что ангелы посылают вам поддержку и помощь в это трудное время. Все ответы, которые вам нужны, постепенно приходят.



Космический совет: оставайтесь собой – перед вами обязательно откроются двери с новыми возможностями.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Что-то блокирует ваше полное видение, Девы. И это могут быть ваши эмоции сегодня. Ваша личная жизнь и работа могут нуждаться в некотором большем равновесии, поэтому поберегите свои резервы и спросите себя, в чем вы нуждаетесь, чтобы наступил баланс.



Космический совет: все сферы жизни должны находиться в равновесии и дополнять друг друга, а не исключать.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



С уверенностью принимайте все, с чем вы столкнетесь сегодня. Продолжайте свой путь к финишу, Весы, но помните, чтобы не запнуться по дороге, нужно соблюдать правила безопасности. Жесткий цикл подходит к концу – впереди еще одна небольшая дистанция.



Космический совет: все ваши труды обязательно окупятся.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



С чем бы вы ни боролись в последнее время, пришло время понять, что некоторые ситуации волшебным образом разрешаются сами собой. Помните о разнице между вашей гордостью и вашими границами, Скорпионы. Придерживайтесь последнего, но будьте достаточно умны, чтобы маневрировать в первом.



Космический совет: не нужно постоянно пытаться все довести до совершенства.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Вас ждет новая глава в жизни, Стрельцы. Все, что нужно сделать, это пройти ее уверенно. Вы сможете извлечь из этого путешествия максимальную пользу, и, самое главное, у вас есть все для этого. При необходимости вносите небольшие коррективы в процессе, подобно тому, как вы создаете вкус любимого блюда, когда готовите на ходу.



Космический совет: на вашем пути появляются новые горизонты для роста и развития.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Плавайте в своем аквариуме, занимайтесь своими делами, ешьте любимую еду, переведите телефон в режим "Не беспокоить". Просто делайте то, что заставляет вас чувствовать себя собой. Это не роскошь, это необходимость сегодня, Козероги.



Космический совет: проведите день максимально лениво – и не вздумайте себя корить за это.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Что держит вас в петле драмы и беспокойства, Водолеи? Иногда жизнь приводит нас в место, где буквально царит хаос. А бывают моменты, когда мы думаем, что крошечный лежачий полицейский может быть самой большой горой, на которую мы когда-либо поднимались. Первое – это часть жизни, а второе – наше мышление. Потратьте некоторое время на обдумывание этой темы.



Космический совет: не драматизируйте по каждому неприятному поводу.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Нацеливаться на золотую жилу и зацикливаться на грязи на дороге – противоречивое мышление. Зная об этом, что вы будете делать, чтобы двигаться вперед? Ваши ангелы приветствуют вашу смелость продолжать движение, так что пристегнитесь и садитесь за руль. Конечная остановка – счастье.



Космический совет: как только вы проясните свои цели, вам будет легче изменить свое мышление.

