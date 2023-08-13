



Гороскоп на 13 августа: Эмоционально день – не самый легкий

Воскресенье, 13 августа, некоторые эмоции могут взять верх над некоторыми представителями зодиакального круга. Возможны перепады настроения, конфликты, форс-мажоры и другие неприятности.



При этом день благоприятен для домашних хлопот и начала ремонта.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Пришло время показать миру свою уникальность, Овны. Сияя в своем свете, вы даете другим людям мотивацию делать то же самое. Кроме того, на этой неделе дела на любовном фронте также выглядят яркими! Звезды подсказывают, что, возможно, в вашем окружении есть человек, который неровно к вам дышит.



Космический совет: пришло время выразить себя настолько ярко, насколько это возможно.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Смело выходите из зоны комфорта – позвольте себе исследовать неизведанное. На этих выходных вы можете раскрасить свой холст самыми яркими цветами. Не менее важно научиться ценить себя и то, что вы делаете. Тельцы, не бойтесь назначить цену за свою работу или попросить то, что вы заслуживаете.



Космический совет: оказывая честь другим, не забывайте о своем достоинстве.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Примите свою странность и уникальность в одном лице, Близнецы. Быть в согласии со своей истиной – путь к достижению гармонии. Помните, что у каждого человека есть уникальный язык любви, личный способ выразить песню своей души. Будьте верны себе. Перепишите сценарий своей жизни так, чтобы он вам нравился.



Космический совет: меньше беспокойтесь о том, что думают о вас другие.



РАК (22 июня – 22 июля)



Жизнь никоим образом не пытается удержать вас или замедлить. Жизнь просто дает вам шанс вырасти, Раки. Встречайте все возможности с мужеством и открытым сердцем. Да, и еще одна вещь! Признание того, что еще некогда важный для вас человек был просто преподнесенным жизнью уроком, поможет вам избавиться от багажа прошлого, который погружают вас в пучину негативных мыслей.



Космический совет: пора отпустить прошлое и двигаться дальше.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Эта глава жизни приносит с собой лекарство любви для вас, Львы. Приготовьтесь воссоединиться с родственными душами. Пришло время сказать людям, которые вам небезразличны, насколько они особенные для вас.



Космический совет: вам стоит укрепить отношения с родными.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Люди вокруг вас могут чрезмерно драматизировать в эти дни, Девы. Вселенная советует не поддаваться на провокации. Когда дело доходит до осуществления ваших желаний, вас просят проявить терпение. Все, что принадлежит вам, найдет свой путь и проявится в необходимое время. А пока откажитесь от "как" и "почему".



Космический совет: не отказывайтесь от поставленных целей.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Больше солнечного света, смеха, дальних поездок, искусства, музыки и качественного времени со своим родом души! Это девиз вашего дня, Весы! Больше положительных моментов в жизни не только поднимают настроение, но и позволяют нам чувствовать себя в безопасности. А это именно то, в чем вы нуждаетесь. Не так ли?



Космический совет: наполните свою жизнь яркими красками.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Сейчас вы, возможно, увлечены самосовершенствованием. Вселенная напоминает, что больший эффект принесет не то, как вы меняетесь внешне, а как обогащаетесь духовно. Также важно следить за питанием в эти дни – пусть ваш рацион будет свежим и богатым питательными веществами. Побалуйте себя простыми домашними блюдами, Скорпионы.



Космический совет: расширяйте свое мировоззрение.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Примите то, что предлагает вас Вселенная в этот период. Даже те пути, которые кажутся слишком трудными, Стрельцы. Знайте, что вы можете преодолеть любые преграды. А чтобы было легче идти к заветной мечте – отпустите прошлое, которое мешает вам делать новые шаги.



Космический совет: отпустите прошлое, позвольте новому войти в вашу жизнь.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Если вы изо всех сил пытаетесь принять решение, но никак не можете, то сделайте паузу, Козероги. Прислушайтесь к своему сердцу. О чем оно вам шепчет? Ваш внутренний компас всегда знает путь вперед. Помните об этом. Когда дело доходит до межличностных отношений – практикуйте честность. Расскажите близким, что вы чувствуете, чего вы ожидаете от них. Также Вселенная предупреждает, если вы пожертвуете своими потребностями, чтобы угодить окружающим, вы только загоните себя в паутину горечи и обиды.



Космический совет: не жертвуйте своим благополучием ради других.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вы находитесь там, где должны сейчас быть, Водолеи. Продолжайте считать свои благословения, благодарить жизнь за все, что имеете. Знайте, что удача на вашей стороне. В это время на межличностном фронте могут быть проблемы. Вам может показаться, что кто-то ведет себя неподобающе или не ценит вас должным образом.



Космический совет: удача на вашей стороне.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Зачем ждать завтра, когда вы можете сделать шаг к своим самым сокровенным желаниям уже сегодня? Выйдите из этого пространства самодовольства, страха, трепета. Наберитесь смелости и позвольте себе больше рисковать, Рыбы. У вас может не получиться с первого раза. Вы можете не успеть и во второй, и в третий раз. Но придет время, когда жизнь сделает неожиданный поворот, дав вам именно то, на что вы надеялись.



Космический совет: не бойтесь идти на риски!

