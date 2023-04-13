



Гороскоп на 13 апреля: Берегите силы – это день множества открытий

Четверг, 13 апреля, Луна в фазе третьей четверти в знаке Козерог.



Этот день обещает множество открытий для тех, кто хочет познать жизнь во всем ее разнообразии. Так что не стоит расходовать силы по мелочам, сконцентрируйтесь на внутренних ощущениях, подумайте, какой вы хотите видеть свою реальность через десять или двадцать лет.



Не поддавайтесь суете, избегайте повышенной активности. Вокруг много злобы, и она может быть направлена на вас, так что оставайтесь в стороне от конфликтов.



Если чем-то и стоит заняться, так это завершением начатых дел. Ставьте точки, но пока не беритесь за новые проекты.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Сделайте паузу и послушайте тишину. Прогуляйтесь и только потом вернитесь к ситуации. Приведите в порядок здоровье тела и души, не допускайте негативных мыслей, не зацикливайтесь на проблемах. Вам определенно необходимо больше веры в себя и свои возможности. Просите о помощи, когда она вам нужна. Это определенно хороший день, чтобы встретиться с другом, который может помочь вам взглянуть на многие события в перспективе. Для вас открыто больше дверей, чем вы можете увидеть. Исследуйте их с радостью в сердце!



Космический совет: ищите легкости в отношениях, настраивайте себя позитивно.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Запомните раз и навсегда, что Вселенная чутко улавливает каждую мысль, которая проносится в вашей голове. Если вы уже убеждены в силе внутреннего голоса, почему бы не воспользоваться этим? Этот день было бы неплохо начать медленно, с четкими намерениями и пониманием своих желаний. Заботьтесь о здоровье души и оставляйте в голове только полезные мысли. Никто не говорит, что это легко. Но никто и не говорит, что это невозможно! В общем, хороший день, чтобы начать избавляться от разного рода вредных привычек, которыми вы так увлекались. И еще лучший день, чтобы начать все заново.



Космический совет: вы полны энергии – самое время браться за перемены в жизни.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Бросайте, забывайте, вычеркивайте! Пусть прошлое останется в прошлом! Просто решите вырваться из цепей, которые сковывают ваши ноги. Если чувствуете, что переросли что-то или кого-то, ничего страшного. Помните, если история не заканчивается классическим "долго и счастливо", это не значит, что история плохая. Было время, когда вы наслаждались моментом и мечтали продлить его навсегда – думайте об этом прекрасном чувстве без горечи. Вы – поэзия в движении, и вы найдете выход из всех тупиковых ситуаций.



Космический совет: учитесь отпускать прошлое легко, смотрите только вперед.



РАК (22 июня – 22 июля)



Теперь, когда вы начинаете видеть, как ваши мечты воплощаются в жизнь, это может показаться немного ошеломляющим. Не торопитесь, наслаждайтесь каждым моментом, оставьте собственный суд и других судей за дверью и сделайте глубокий вдох. Прислушайтесь к тому, что говорит ваше сердце. Оно очень взволновано, сегодня ему может понадобиться немного тишины. Уединитесь и медитируйте, прогуляйтесь или сделайте что-нибудь еще – только то, что вам нравится. Ваши вибрации высоки, и вы это заслужили, но не забывайте оставаться на связи с самим собой. И в любви с самим собой.



Космический совет: помните, что вы – золото, так и относитесь к себе!



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Смейтесь, радуйтесь и празднуйте! Вселенная исполнила ваши желания, и пришло время постигать новое мастерство. Теперь перестаньте беспокоиться о мелочах и наслаждайтесь плодами своего труда. Когда возникает замешательство, просто сделайте паузу, прислушайтесь к внутреннему голосу и беритесь за дело, к которому вы так страстно относитесь. Питайтесь правильно, будьте в форме, следите за здоровьем души и тела. Позвольте событиям разворачиваться по воле судьбы, учитесь читать знаки. Вы будете удивлены знанием, что откроется для вас.



Космический совет: Вселенная говорит с вами. Послушайте.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Избегайте сегодня любых аллергенов, Девы, включая людей. Разминка для ума и тела поможет вам с легкостью справиться с раздражителями. Проводить время с детьми, или людьми, похожими на детей, будет очень полезно для вашего психического здоровья сегодня. Или попробуйте, наконец, сбросить маски и просто быть самими собой Вы, вероятно, откроете для себя сладкие радости безоценочного суждения, просто взяв тайм-аут. Расслабьтесь и плывите по течению.



Космический совет: позвольте миру быть таким, как есть, просто отключитесь от проблем.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Когда вы мечтаете и верите в успех, Весы, происходят две вещи: вам становится легче, вы привлекаете ресурсы и возможности, которые вам необходимы. Это именно такой день для вас. Проявите себя свободно сегодня. Скорее всего, вы окажетесь в нужном месте в нужное время и достаточно скоро узнаете, как добиться своей цели. Сделайте себе одолжение, оставьте стресс в стороне и наслаждайтесь собственной славой. Вы сделали так много и уже получили отличные результаты. Гордитесь. Вы заслуживаете этого.



Космический совет: новые возможности ждут вас, не останавливайтесь!



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Ваши ангелы и проводники хотят, чтобы вы знали – у вас есть особый дар. Вы можете касаться самых темных сторон жизни и при этом оставаться освещенными. Берегите свой внутренний свет. Сейчас не время поддаваться давлению. Это время, чтобы стоять прямо и командовать Вселенной, получать то, что вы хотите. Ставьте понятные и простые цели и будьте открыты для творческих решений, которые появляются случайным образом. Новые горизонты уже в пределах досягаемости. Знайте, что с вами произойдет нечто потрясающее. Просто знайте это.



Космический совет: ждите чуда, и оно обязательно озарит вашу судьбу.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Сегодня хороший день, чтобы приложить сознательные усилия к избавлению от вредной привычки. Это привычка делать все самостоятельно. И она ослабляет вас, так как не остается времени и возможности для роста. Пройдите цифровой детокс. Сосредоточьтесь на своем психическом здоровье, найдите утешение в своем окружении и поверьте, что люди действительно любят вас и готовы предложить помощь. Рядом с близкими вы найдете покой и смиритесь с пугающей действительностью.



Космический совет: обнимите лучшего друга, всем нужна душевная теплота.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Куда спешить? Если вы чувствуете конфликт, посидите, обдумайте это и найдите решение. Переживите его, чтобы двигаться дальше. Зацикленность на чем-то, скорее всего, вызовет больше трений, чем покоя. Говорите именно то, что имеете в виду, и просите именно то, чего вы хотите. Сегодня хороший день, чтобы очистить голову. Разберитесь с собой, прежде чем предпринимать какие-либо действия.



Космический совет: рекомендация дня и всей жизни – не усложняйте.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Пришло время научиться новым навыкам, Водолеи! Важнейший из них – внимательность. Старайтесь замечать все, что происходит вокруг вас. Думайте, что вы можете с этим поделать. Креативные решения поднимут вас на ступеньку выше. Задавайте вопросы свободно и смело. Помните, что в данный момент вы можете показаться кому-то дураком, но вы будете учиться всю жизнь. Это нормально. Держите в голове общий план своей жизни, не переживайте из-за неудачных деталей всего полотна.



Космический совет: не бойтесь ошибаться, думайте о глобальных целях и пробуйте снова.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Влюбитесь в себя сегодня, Рыбы! Если вы повсюду ищете подтверждения собственной значимости, вы, скорее всего, найдете их в самом неожиданном месте – в своем сердце. Ваши инстинкты на высоте, ваши идеи – блестящие. Не останавливайтесь и не отдавайте все силы, чтобы привлечь других на борт. Они могут увидеть и оценить ваш труд, а могут и не заметить его! В любом случае продвигайтесь вперед в своем собственном темпе. Вселенная поддерживает вас. Больше, чем вы думаете!



Космический совет: наведите порядок в своей жизни, расставьте точки!

