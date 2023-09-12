



Гороскоп на 12 сентября: Сегодня нас ждет насыщенный день

Вторник, 12 сентября, Луна во Льве сулит благоприятные перемены. Однако на убывающей Луне следует воздержаться от агрессивного поведения и принятия быстрых решений. Между тем, день будет насыщенным, и если вы чего-то действительно хотите, останавливаться не стоит.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Для вас все складывается наилучшим образом, Овны. Теперь вы в той реальности, которую представляли себе давным-давно. Сделайте паузу, поразмышляйте о своем путешествии, поблагодарите прошлое за извлеченные уроки и выразите благодарность за то, что ждет вас в будущем!



Космический совет: лучшее впереди!



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Спрашивайте не о том, как вы можете быть более привлекательными, а о том, как вы можете выразить себя в полной мере. Тельцы, пришло время признать все свои стороны – положительные и негативные. Пришло время принять то, что делает вас вами. Когда дело доходит до межличностных отношений, будьте честны. Говорите правду о том, что чувствуете. Независимо от того, насколько уязвимыми будете себя чувствовать.



Космический совет: откладывание дел в долгий ящик ничего не решит.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Люди вокруг вас могут быть драматичными в это время. У вас всегда есть возможность установить границы и не позволить хаосу завладеть вами, Близнецы. Пребывание на своей "полосе" обещает стать противоядием от всей турбулентности, которая происходит вокруг вас. Когда дело доходит до проявления желаний, вас просят проявить терпение.



Космический совет: отстаивайте свое мнение.



РАК (22 июня – 22 июля)



Достижение вашей цели связано с путешествием, а не с пунктом назначения? Раки, следуйте вашему внутреннему компасу – делайте шаги, пусть даже маленькие. Вы уже там, где должны быть! Доверяйте себе, доверяйте пути и доверяйте всем тем способам, которые ведут вас к саморазвитию, коим вы призваны заниматься.



Космический совет: следуйте зову своего сердца!



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Вселенная никогда не дает нам ничего такого, к чему мы не готовы. Львы, это ваше напоминание о том, что необходимо пробудить в себе силы и пройти через все двери возможностей, которые открываются перед вами. Вы готовы к большим переменам! Вы готовы исцелиться, преобразиться и расцвести!



Космический совет: не сомневайтесь в себе ни на минуту!



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вселенная не пытается каким-либо образом удержать вас на месте или замедлить. Наоборот – она дает вам шанс расширить свое сознание и встретиться лицом к лицу с теми частями себя, от которых вы убегали. Так что встречайте все свои тени с отвагой и открытым сердцем, Девы.



Космический совет: освободите себя от страхов!



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, в данный момент вы находитесь в процессе масштабной трансформации. Вы стильно выходите из так называемого «колеса хомяка». Впереди вас ждут неизведанные дороги. Не бойтесь сделать шаг в неизвестность, ведь удача на вашей стороне! Итак, загадайте желание и позвольте себе представить наилучший возможный результат. Все возможно, если вы в это верите!



Космический совет: не переставайте мечтать!



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Тема баланса становится очень важной в вашей жизни. Скорпионы, правильно ли распоряжаетесь своим временем? Вероятно, в последнее время большую часть дня вы проводите за работой или же наоборот – уделяете ей мало внимания и занимаетесь прокрастинацией. И то, и другое не принесет гармонию в вашу жизнь, поскольку во всем нужен баланс! Пора прийти к золотой середине.



Космический совет: уделяйте всем сферам жизни равное внимание.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Выполнение той или иной работы может быть утомительным занятием, особенно когда вы не видите результатов в реальности. Сделайте себе одолжение, Стрельцы, наберитесь терпения. Поверьте, что ни одно действие не остается незамеченным. А пока продолжайте трудиться, но в меру!



Космический совет: продолжайте идти к своей мечте!



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Сохраняйте вибрацию того, что вы создаете в своем сердце. Двигайтесь по жизни исходя из внутренних ощущений, даже если в реальности все складывается пока не так, как вам хотелось бы. Вскоре ваши усилия дадут свои плоды, Козероги!



Космический совет: вы являетесь автором своей жизни!



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Жизнь – это тайна, которую не суждено разгадать. Ее нужно жить, Водолеи. Не пытайтесь бежать вперед паровоза, все придет в отведенное время. Вселенная готовит для вас много сюрпризов, так что приготовьтесь к приключениям!



Космический совет: не бегите вперед паровоза.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Алгоритм Вселенной совершенен, и он всегда работает в вашу пользу! Рыбы, двигайтесь по жизни с легкостью и радостью, не впадайте в уныние при неудачах. Извлекайте из этого уроки и дальше двигайтесь к цели!



Космический совет: доверьтесь судьбе!

