



Гороскоп на 11 сентября: Хороший день для решения любовных вопросов

Понедельник, 11 сентября, стоит посвятить время любовным отношениям. Благоприятный день для решения любовных вопросов – разобраться в собственных чувствах и уделить время романтике. Но главное – не переусердствовать.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, в этот день вас ожидают трудности в любовной истории. Лучшим выходом из ситуации будет пойти на уступки в отношениях с партнером. Тогда это приведет к укреплению вашей связи со второй половинкой. Если этого не сделать, то ожидайте крупного скандала.



Космический совет: пойдите на уступки.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Это идеальный день для Тельцов, чтобы присмотреться к потенциальным партнерам. Не бойтесь сделать первый шаг. Ведь за ним может скрываться любовь всей вашей жизни.



Космический совет: сделайте первый шаг.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы настало время принять окончательное решение. Скорее всего сейчас вы стоите перед выбором потенциального партнера. Выпишите все плюсы и минусы каждого из них, проведите анализ и сделайте наконец-то финальный выбор.



Космический совет: примите окончательное решение.



РАК (22 июня – 22 июля)



У Раков сейчас все стабильно. Просто живите моментом, и все будет хорошо. Не надо предпринимать необдуманных шагов. Да и в принципе не стоит терзать себя вопросами любви в этот день. Лучше займитесь тем, что интересно вам.



Космический совет: живите моментом.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Для Львов 11 сентября не принесет каких-либо побед или тревог, но вам точно не стоит принимать каких-то судьбоносных решений в отношениях. Тем более не нужно искать секса на одну ночь. Именно в этот день случайная связь может привести к серьезным последствиям. Лучшим решением будет провести время наедине с собой.



Космический совет: не принимайте судьбоносных решений.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девам стоит перестать думать о прошлом и начать жить настоящим. 11 сентября идеальный день, чтобы в последний раз вспомнить моменты с некогда любимым человеком и наконец-то начать жить по-новому. Но не стоит искать романтику в случайных связях. Лучше обдуманно подойти к выбору нового партнера.



Космический совет: перестаньте думать о прошлом.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Пока что Весам лучше не сосредотачиваться на любовных делах. Правильным решением будет посвятить этот день себе и карьере. Займитесь своими увлечениями, бизнесом или проектами на работе. И тогда вас однозначно ждет успех.



Космический совет: не сосредотачивайтесь на любовных делах.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионам пора перестать бегать за одним и тем же человеком. Научитесь отпускать. 11 сентября – идеальный день, чтобы оборвать связи с прошлым и начать жить настоящим. Очевидно, что надеяться больше не на что. Но не отчаивайтесь, возможно, новая любовь где-то рядом.



Космический совет: отпустите прошлое.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Сейчас Стрельцы стоят перед важным выбором. Скорее всего, вы переживаете какой-то кризис в отношениях. Стоит принять решение и сделать шаг навстречу вашему выбору. Ведь сейчас от действий Стрельца, буквально, зависит все. Возможно, ради долгой и крепкой любви надо будет пожертвовать карьерой. Поэтому принимайте свое решение взвешенно и обдуманно.



Космический совет: примите важное решение.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



У Козерогов все стабильно. Продолжайте жить в мире спокойствия и стабильности. Просто плывите на волнах судьбы и этот необъятный океан приведет вас к успеху во всех сферах жизни. Удача будет сопутствовать вам в карьере, любви, творчестве, бизнесе и вообще в любых сферах. А 11 сентября ожидайте приятных новостей.



Космический совет: продолжайте спокойно жить.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Сейчас у вас идиллия и гармония с вашей второй половинкой. Просто продолжайте любить друг друга. 11 сентября это лучшее время, чтобы запланировать совместное путешествие. Также звезды советуют посвятить день романтике. Так что просто наслаждайтесь жизнью!



Космический совет: продолжайте любить свою вторую половинку.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбам пора решить свои проблемы в личной сфере. Настала пора сделать вашу интимную жизнь интереснее и разнообразнее. Решите для себя, что вы хотите попробовать, и такой же вопрос задайте своей второй половинке. Затем предайтесь объятьям страсти и любви.



Космический совет: разнообразьте интимную жизнь.

