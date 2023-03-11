



Гороскоп на 11 марта: Настало время для перезагрузки и обновления

Суббота, 11 марта. Новые сутки убывающей Луны благоприятны для новых знакомств, деловых встреч или романтических свиданий.



Настало время для перезагрузки и обновления.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Представители этого знака зодиака слишком много беспокоятся о прошлых неудачах. Вы ощущаете, что что-то упустили и пошли неверной дорогой. Звезды рекомендуют избавиться от смятений – на ушедший поезд все равно уже не попасть. Зато у вас есть время успеть на следующий. Не упустите и этот шанс.



Космический совет: не оглядывайтесь назад, живите настоящим.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Если ли смысл что-то начинать, если не собираетесь это заканчивать? Вы постоянно чем-то горите, полны идей и амбиций, Тельцы. Может, не стоит сильно налегать на новое увлечение? Звезды рекомендуют начать воспитывать в себе дисциплину.



Космический совет: пора доставать дела из долгого ящика.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Представители воздушной стихии с головой погрузились в рабочие дела. Откуда столько ответственности на плечах? Вероятно, домашняя обстановка давит на вас из-за недопониманий с родными. Личные переживания не должны отражаться на карьере. Пора отдохнуть от напряженных будней, тогда и в семье наступит благополучие.

Космический совет работа не волк – в лес не убежит.



РАК (22 июня – 22 июля)



Инфантильность захватила Раков, их взрослая часть куда-то запропастилась. Из самодостаточной и сильной личности вы превратились в капризное чадо, полное наивности и суеты. Звезды рекомендуют выбросить из головы безумные идеи. По крайней мере, в этот жизненный промежуток.

Космический совет

: хватит витать в облаках, пора возвращаться на землю.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Некоторые представители этого знака зодиака погрязли сегодня в неуверенности в себе. Комплексы затормозили вас, Львы. Увы, жизнь не дает передышек, любые остановки идут вам во вред. Никто не поверит в вас, если вы сами не ощутите свою силу. Не стоит недооценивать свои возможности.

Космический совет:

не бойтесь своих ошибок, это часть жизни.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Сомнения, тревоги и страх перед неизвестностью. Вот что мучает Дев, когда они хотят попробовать что-то новое. Вы слишком строги к себе, не можете простить ни одну оплошность. Откуда такое рвение к совершенству? Невозможно достичь идеала, поэтому не стоит за ним гнаться. Просто будьте собой.

Космический совет:

не бойтесь экспериментировать, у вас все получится.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Представители воздушной стихии заблудились по дороге к гармонии. Нескончаемое беспокойство, паника, неопределенность, туманность. Звезды рекомендуют Весам оказаться в самом неожиданном для них месте. Поехать в другой город, взять уроки по танцам или спеть в караоке.

Космический совет

: пришло время для перезагрузки, пора обновляться.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Некоторые Скорпионы считают в последнее время, что все вокруг им должны. Окружающих очень отталкивает такое поведение, а вы от этого недоумеваете. Подумайте, что неразумно в вашем поведении? Тогда все встанет на свои места.

Космический совет

: хватит обманывать себя, взгляните правде в глаза.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Скоро некоторые представители этого знака зодиака буквально сольются с диваном. В чем причина? Возможно, на работе появились проблемы. Вас в корне не устраивает то, чем вы занимаетесь. Пора сменить род деятельности и перестать откладывать дела на потом.

Космический совет

: прекратите кормить себя обещаниями.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Козероги в последнее время слишком бурно реагируют на критику и все время пытаются измениться. Отражение в зеркале их совершенно не устраивает, да и к характеру постоянные придирки. Вы почему-то уверены, что именно из-за этого люди отталкивают вас. Может, пора научиться любить себя?

Космический совет

: просто будьте собой и мир улыбнется вам.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Наступило время для романтики. Звезды открыли Водолеям любовный путь, этому ни в коем случае нельзя препятствовать. Пора отправиться на свидание, устроить романтический вечер, завести новые знакомства с противоположным полом. Если у вас уже есть партнер, то не исключено, что он подумывает о предложении руки и сердца.

Космический совет

: откройте свое сердце для любви.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Только недавно у представителей водной стихии родилась очередная идея. Увы, процесс реализации быстро остановился. Почему? Пару промахов и все – вы ушли в уныние. Нельзя так быстро сдаваться, ведь ошибки – это необходимая часть получаемого опыта.

Космический совет

: вы слишком быстро опустили руки, еще не поздно все изменить.