Гороскоп на 11 марта: Настало время для перезагрузки и обновления
Суббота, 11 марта. Новые сутки убывающей Луны благоприятны для новых знакомств, деловых встреч или романтических свиданий.
Настало время для перезагрузки и обновления.
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Представители этого знака зодиака слишком много беспокоятся о прошлых неудачах. Вы ощущаете, что что-то упустили и пошли неверной дорогой. Звезды рекомендуют избавиться от смятений – на ушедший поезд все равно уже не попасть. Зато у вас есть время успеть на следующий. Не упустите и этот шанс.
Космический совет: не оглядывайтесь назад, живите настоящим.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Если ли смысл что-то начинать, если не собираетесь это заканчивать? Вы постоянно чем-то горите, полны идей и амбиций, Тельцы. Может, не стоит сильно налегать на новое увлечение? Звезды рекомендуют начать воспитывать в себе дисциплину.
Космический совет: пора доставать дела из долгого ящика.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Представители воздушной стихии с головой погрузились в рабочие дела. Откуда столько ответственности на плечах? Вероятно, домашняя обстановка давит на вас из-за недопониманий с родными. Личные переживания не должны отражаться на карьере. Пора отдохнуть от напряженных будней, тогда и в семье наступит благополучие.
Космический совет работа не волк – в лес не убежит.
РАК (22 июня – 22 июля)
Инфантильность захватила Раков, их взрослая часть куда-то запропастилась. Из самодостаточной и сильной личности вы превратились в капризное чадо, полное наивности и суеты. Звезды рекомендуют выбросить из головы безумные идеи. По крайней мере, в этот жизненный промежуток.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Некоторые представители этого знака зодиака погрязли сегодня в неуверенности в себе. Комплексы затормозили вас, Львы. Увы, жизнь не дает передышек, любые остановки идут вам во вред. Никто не поверит в вас, если вы сами не ощутите свою силу. Не стоит недооценивать свои возможности.
Космический совет: не бойтесь своих ошибок, это часть жизни.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Сомнения, тревоги и страх перед неизвестностью. Вот что мучает Дев, когда они хотят попробовать что-то новое. Вы слишком строги к себе, не можете простить ни одну оплошность. Откуда такое рвение к совершенству? Невозможно достичь идеала, поэтому не стоит за ним гнаться. Просто будьте собой.
Космический совет: не бойтесь экспериментировать, у вас все получится.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Представители воздушной стихии заблудились по дороге к гармонии. Нескончаемое беспокойство, паника, неопределенность, туманность. Звезды рекомендуют Весам оказаться в самом неожиданном для них месте. Поехать в другой город, взять уроки по танцам или спеть в караоке.
Космический совет: пришло время для перезагрузки, пора обновляться.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Некоторые Скорпионы считают в последнее время, что все вокруг им должны. Окружающих очень отталкивает такое поведение, а вы от этого недоумеваете. Подумайте, что неразумно в вашем поведении? Тогда все встанет на свои места.
Космический совет: хватит обманывать себя, взгляните правде в глаза.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Скоро некоторые представители этого знака зодиака буквально сольются с диваном. В чем причина? Возможно, на работе появились проблемы. Вас в корне не устраивает то, чем вы занимаетесь. Пора сменить род деятельности и перестать откладывать дела на потом.
Космический совет: прекратите кормить себя обещаниями.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Козероги в последнее время слишком бурно реагируют на критику и все время пытаются измениться. Отражение в зеркале их совершенно не устраивает, да и к характеру постоянные придирки. Вы почему-то уверены, что именно из-за этого люди отталкивают вас. Может, пора научиться любить себя?
Космический совет: просто будьте собой и мир улыбнется вам.
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
Наступило время для романтики. Звезды открыли Водолеям любовный путь, этому ни в коем случае нельзя препятствовать. Пора отправиться на свидание, устроить романтический вечер, завести новые знакомства с противоположным полом. Если у вас уже есть партнер, то не исключено, что он подумывает о предложении руки и сердца.
Космический совет: откройте свое сердце для любви.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Только недавно у представителей водной стихии родилась очередная идея. Увы, процесс реализации быстро остановился. Почему? Пару промахов и все – вы ушли в уныние. Нельзя так быстро сдаваться, ведь ошибки – это необходимая часть получаемого опыта.
Космический совет: вы слишком быстро опустили руки, еще не поздно все изменить.