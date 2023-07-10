



Гороскоп на 10 июля: Понедельник – не самая подходящая пора для важных дел

Понедельник, 10 июля. В новые сутки убывающей Луны не стоит возлагать больших надежд на день и браться за все дела сразу. Важные задачи и вовсе лучше отложить на другой день, поскольку понедельник – не самая подходящая пора для этого. В этот день не стоит совершать какие-либо дорогостоящие покупки.



А вот что будет полезным для представителей зодиакального круга, так это расхламление – как ненужных мыслей, так и вещей.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Когда у нас мало энергии, все вокруг начинает действовать буквально против нас. Мы склонны притягивать конфликтные ситуации, которые, в свою очередь, заставляют наши тени выходить наружу и играть. Овны, следите за своей склонностью затевать ссоры с окружающими, делать из мухи слона. Разумнее всего было бы выйти из неприятной ситуации, провести время в одиночестве, своем сокровенном месте, слушая расслабляющую музыку.



Космический совет: уединитесь в своем священном пространстве сегодня.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Возможно, что в последние несколько месяцев вы пребывали не в самом лучшем состоянии, но сумели выбраться из него. Вы нашли способ превратить свои раны в мудрость. Теперь для вас пришло время взять на себя роль целителя и поделиться приобретенной мудростью с окружающими. Тельцы, вы понимаете, что обнажить свою душу – это единственный способ вызвать позитивный сдвиг в коллективном сознании.



Космический совет: протяните руку помощи близким, попавшим в непростую ситуацию.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Искусство превращения мыслей в вещи – это то, что вы, вероятно, практиковали на протяжении некоторого времени. Вместо того чтобы сосредотачиваться на негативном, обратите внимание на жизнь, которую вы хотите создать для себя. Ваши чистые намерения в сочетании с непоколебимой верой помогут создать пространство осуществления самых заветных мечт, Близнецы.



Космический совет: мыслите в позитивном ключе.



РАК (22 июня – 22 июля)



Худшее позади, Раки. Некоторые из вас пережили мрачный опыт и усвоили из него важные уроки. Ваши ангелы сейчас тесно сотрудничают с вами, чтобы обеспечить комфорт, в котором вы нуждаетесь в эти дни. Отпустите с благодарностью прошлое и продолжайте строить будущее.



Космический совет: помните, что вы окружены поддержкой.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Сегодня Вселенная просит вас настроиться на храм вашего тела, Львы. Прислушайтесь к нему и дайте то, в чем оно нуждается. Помните, что еда – это лекарство. Обеспечение вашего организма нужными питательными веществами поможет вам выздороветь на всех уровнях.



Космический совет: обратите внимание на то, что говорит вам ваше тело.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Найдите сегодня минутку, чтобы прислушаться к себе. Если вас не устраивает место, в котором вы находитесь, то почему вы не предпринимаете шаги для поиска нового? Пора предпринять вдохновенные действия, Девы. Чтобы позволить своим мыслям трансформироваться в вещи, вы должны отступить и позволить силам творить чудеса.



Космический совет: пора переходить от планов к действиям.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, порой, стремясь поддерживать порядок, вы игнорируете чувство дискомфорта внутри себя. Поймите, насколько эта модель поведения наносит ущерб вашему собственному росту. Это касается и межличностных отношений. Вселенная вас просит высказаться о том, из-за чего вы чувствуете себя обиженным действиями другого человека и каким образом хотели бы получить поддержку.



Космический совет: не стесняйтесь выражать свои эмоции и прямо говорить о потребностях с окружающими.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Мы всегда будет чем-то недовольны в той или иной ситуации. Однако готовность подняться над мутными водами и взглянуть на вещи с более высокой точки зрения помогут взглянуть на ситуацию иначе, Скорпионы. Возьми перерыв и как следует все обдумайте.



Космический совет: взгляните на ситуацию под другим углом.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Порой в суматохе дня мы забываем о важных вещах по отношению к себе. В первую очередь – заботе. Даже в самых, как может показаться, банальных вещах. Например, полноценный прием пищи или качественный сон. Помните, Стрельцы, что забота о себе поможет вам добиться больших успехов.



Космический совет: не забывайте заботиться о себе.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Сознательное усилие понять вещи с точки зрения другого человека – единственный способ исправить данную ситуацию. Прислушайтесь к тому, что говорит внутренний голос, Козероги. Всегда есть способ найти мирное решение той или иной проблемы. Оставайтесь открытыми и слушайте, что скажет ваш собеседник.



Космический совет: всегда есть способ найти мирное решение той или иной проблемы.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Важные события не происходят в одночасье, Водолеи. Чтобы добраться до желаемого пункта назначения, требуются терпение и настойчивость. Ключ к самореализации заключается в том, чтобы путешествие было таким же ярким, как и пункт назначения.



Космический совет: терпение и настойчивость окупятся с лихвой.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Порой мы отказываемся признавать, как наши слова и действия могут повлиять на другого человека. Вам есть о чем подумать, Рыбы. Понаблюдайте за ситуацией с более высокой точки зрения. Это поможет вам лучше понять собеседника и привнести сострадание, если оно потребуется.



Космический совет: тщательно обдумывайте свои слова, прежде чем их произносить.

