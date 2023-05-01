



Гороскоп на 1 мая: День обещает быть спокойным и хорошим

Понедельник, 1 мая, растущая Луна находится в знаке Дева. Она предвещает день без потрясений, когда нужно отдыхать и готовиться к началу рабочей недели. Лучше сегодня обойтись без конфликтов.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, учитывая, что мы входим в портал затмения, вы можете часто смотреть в зеркало заднего вида. Дух привлекает ваше внимание к чему-то, чем вы не особо занимались в прошлом, хотя у вас была возможность. Хорошая новость в том, что в ближайшие несколько дней вам будет предоставлен второй шанс. Итак, проработайте страхи, которые сковывают вас. Уход со своего собственного пути окажется секретом реализации вашего высочайшего потенциала.



Космический совет: действуйте на опережение.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, у вас были дни, когда вы подрывали свой потенциал. У вас были дни, когда вы отдавали свою силу системе и другим людям. Но эта модель самосаботажа прекращается. Новолуние и затмение в вашем знаке вдохновляют вас сказать "да" тому, что может предложить жизнь, принять все как возможность повысить свой уровень и бесстрашно шагнуть в неизвестность. К тому же дела на финансовом фронте тоже идут в лучшую сторону. Что-то подсказывает нам, что в ближайшие дни у вас будет не одна причина для празднования!



Космический совет: радуйтесь положительным переменам.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, попробуйте сегодня взглянуть на обыденное через волшебную линзу. Влюбитесь в хорошего парня (или девушку), если вы ищете стабильности вместо того, чтобы гнаться за чем-то недостижимым. У всего есть свои плюсы и минусы, смиритесь с минусами, главное, чтобы плюсы вас полностью устраивали. Если ваши будни кажутся серыми и скучными, ищите новые способы развлечения. Постарайтесь общаться и "играть в команде", а не сосредотачиваться только на своих желаниях и потребностях.



Космический совет: не бойтесь добавить красок в повседневность.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь. Обратите внимание на то, что работает без проблем. Направьте свое внимание на области, в которых вы постоянно сталкиваетесь с блоками. Если дорога кажется вам в гору, возможно, вам пора ослабить хватку и оценить доступные вам альтернативные пути. Вселенная организует серьезное путешествие. Помня, что вы едины с ритмом и течением Вселенной, вы сможете совершить гигантский прыжок в неизвестность.



Космический совет: не бойтесь менять традиции.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, сегодня сосредоточьтесь на том, чтобы мужественно принять ситуацию или не принимать отказ в качестве ответа, пока вы ждете своей очереди на скамейке запасных. Ничего страшного, если вы не знаете, когда все сложится удачно. Займитесь йогой, сделайте растяжку, отбросьте свое беспокойство в сторону и просто поваляйтесь на диване, рассуждая о будущем.



Космический совет: постарайтесь быть настойчивее.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы, позвольте внутреннему ребенку выйти поиграть и приготовьте ему какие-нибудь вкусняшки. Сегодня отличный день, чтобы посмотреть на жизнь с любовью и невинностью. Верните радость в жизнь. Говорите "да", когда хотите, и говорите "нет", когда хотите – именно так, как сделал бы ребенок. Отпразднуйте возможность вообразить новый мир и жить жизнью. И не забудьте добавить немного солнца и улыбок!



Космический совет: откройте себя миру.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, это отличный день, чтобы доверять своим инстинктам, поэтому займитесь делами, которые бросают вам вызов. Вероятно, сегодня вы будете вспыльчивы, поэтому рекомендуется сохранять спокойствие. Ваши финансовые возможности могут временно улучшиться из-за притока денег от нового проекта. Тем не менее, важно избегать чрезмерного напряжения в этот период.



Космический совет: старайтесь сохранять спокойствие.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпион, вас окружает энергия раздора. Найдите минутку, чтобы настроиться и соединиться со своим высшим "Я". Это поможет вам осознать, что поведение окружающих не имеет к вам никакого отношения. Не теряйте надежды, скоро все сложится в вашу пользу. Даже если ваша тяжелая работа не принесла ожидаемых результатов, продолжайте упорствовать. В это время хорошей идеей будет уйти в свое священное пространство и создать запас энергии.



Космический совет: сконцентрируйтесь на достижении внутренней гармонии.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, возможно, сегодня вы встретите старого знакомого, и вам не помешает воспользоваться моментом, чтобы наверстать упущенное. Подумайте о том, чтобы спланировать прогулку со своими близкими, чтобы провести с ними время. Ваша личная и профессиональная жизнь, вероятно, улучшится. Возможно также улучшение вашего финансового положения и состояния здоровья.



Космический совет: уделите время близким.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Если вы чувствуете, что игра в переругивание каната сильно затянулась, просто бросьте веревку. Новые двери уже открыты перед вами, Козероги, но ваши ноги все еще прикованы к прошлому. Так вы никогда не продвинетесь вперед. Возьмите на себя ответственность за собственную жизнь и действуйте, не давая никому ненужных объяснений.



Космический совет: иногда для победы нужно перестать бороться.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Если что-то или кто-то заставил вас сходить с ума, сегодня вам нужно привести мысли в порядок. Постарайтесь отпустить ситуацию и принять вещи такими, какие они есть, Водолеи. Если сможете верно все проанализировать, то в будущем больше не столкнетесь с такими проблемами. Так что соберитесь с силами и пройдите этот путь с достоинством.



Космический совет: приведите свои мысли и чувства в порядок, пока есть возможность.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Вы уже закинули наживку, Рыбы, теперь осталось только подождать. Этот процесс не потребует ничего, кроме терпения. К сожалению, это не так мало, как может показаться на первый взгляд. Постарайтесь не накручивать себя и сохранять спокойствие и даже отстраненность. Такой подход поможет вам сговориться в свою пользу.



Космический совет: лишние эмоции сегодня только навредят вам.