



Город Харлем может первым в мире запретить рекламу мяса

Город Харлем в Нидерландах может первым в мире запретить большую часть рекламы мяса в общественных местах из-за воздействия его производства на климат.



Как сообщает ВВС, город собирается ввести запрет в 2024 году. Предложение было выдвинуто политической партией GroenLinks.



"Мясо очень вредно для окружающей среды. Мы не можем говорить людям, что существует климатический кризис, и побуждать их покупать продукты, которые являются его частью", - заявил Зигги Клазес, советник GroenLinks.



Власти города с населением 160 000 человек говорят, что еще не решено, будет ли мясо, произведенное экологически безопасным способом, включено в запрет на рекламу.



Производители мяса весьма бурно отреагировали на будущий запрет рекламы.



"Власти заходят слишком далеко, говоря людям, что для них лучше", - заявили в Central Organisation for the Meat Sector.



Правая партия BVNL назвала это "неприемлемым нарушением свободы предпринимательства".