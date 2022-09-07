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Город Харлем может первым в мире запретить рекламу мяса
07.09.2022 04:45 Ольга Белозерова

Город Харлем может первым в мире запретить рекламу мяса

Город Харлем в Нидерландах может первым в мире запретить большую часть рекламы мяса в общественных местах из-за воздействия его производства на климат.

Как сообщает ВВС, город собирается ввести запрет в 2024 году. Предложение было выдвинуто политической партией GroenLinks.

"Мясо очень вредно для окружающей среды. Мы не можем говорить людям, что существует климатический кризис, и побуждать их покупать продукты, которые являются его частью", - заявил Зигги Клазес, советник GroenLinks.

Власти города с населением 160 000 человек говорят, что еще не решено, будет ли мясо, произведенное экологически безопасным способом, включено в запрет на рекламу.

Производители мяса весьма бурно отреагировали на будущий запрет рекламы.

"Власти заходят слишком далеко, говоря людям, что для них лучше", - заявили в Central Organisation for the Meat Sector.

Правая партия BVNL назвала это "неприемлемым нарушением свободы предпринимательства". 

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