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Горно-лыжный комплекс на горе Хермон анонсировал бесплатный вход для посетителей
14.03.2023 10:03 Евгения Маркова

Горно-лыжный комплекс на горе Хермон анонсировал бесплатный вход для посетителей

Сайт развлекательного комплекса "Хермон" объявил, что с сегодняшнего дня вход на сайт Hermon будет бесплатным в летнем формате.

На площадке будут работать аттракционы: канатная дорога, экстремальные санки, виртуальная реальность Sky Rider и детские снежные санки только на верхнем уровне.

После почти месяца, в течение которого в Израиле не было дождя после шторма «Барбара», ожидается, что следующие несколько дней напомнят нам, что зима все еще здесь. Температура значительно понизилась, и на вершине горы Хермон может выпасть снег.

Погода улучшится только в пятницу, но, по словам синоптиков, в субботу и начале следующей недели ожидается очередная волна дождя с понижением температуры, а возможно, снова со снегом на Хермоне.
 

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