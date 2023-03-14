



Горно-лыжный комплекс на горе Хермон анонсировал бесплатный вход для посетителей

Сайт развлекательного комплекса "Хермон" объявил, что с сегодняшнего дня вход на сайт Hermon будет бесплатным в летнем формате.



На площадке будут работать аттракционы: канатная дорога, экстремальные санки, виртуальная реальность Sky Rider и детские снежные санки только на верхнем уровне.



После почти месяца, в течение которого в Израиле не было дождя после шторма «Барбара», ожидается, что следующие несколько дней напомнят нам, что зима все еще здесь. Температура значительно понизилась, и на вершине горы Хермон может выпасть снег.



Погода улучшится только в пятницу, но, по словам синоптиков, в субботу и начале следующей недели ожидается очередная волна дождя с понижением температуры, а возможно, снова со снегом на Хермоне.

