



Google удаляет старые аккаунты: как не попасть "под раздачу"

Корпорация Google планирует приступить к удалению устаревших аккаунтов без возможности их восстановления. В свете этой новости, компания начала отправлять предупреждения по электронной почте о намерении удалить устаревшие учетные записи с 1 декабря 2023 года. В процессе удаления также будет задействован весь накопленный контент, принадлежащий таким аккаунтам.

Это решение затрагивает аккаунты, которые оставались неактивными в течение двух лет. Уведомления об удалении получили не только пользователи из многих стран.

Кроме того, помимо потери доступа к почтовому ящику Gmail, также будет утерян контент, сохраненный в "Диске", "Google Фото" и на платформе YouTube, связанный с данными аккаунтами.

Самым простым способом сохранить свою учетную запись Google является периодический вход в нее. При использовании учетной записи Google в течение последних двух лет она будет считаться активной и не попадет под удаление.

Дополнительно, чтобы поддерживать статус "активной" учетной записи, можно загружать приложения из Google Play, выполнять поисковые запросы в Google (при авторизации), просматривать видео на YouTube, а также осуществлять действия в Google Drive и других сервисах.

Стремительные изменения коснутся лишь обычных бесплатных аккаунтов Google, не затрагивая корпоративные или образовательные учетные записи.



Как сообщал Mignews, Google обновил версию своего браузера. Для ПК стал доступен обновленный интерфейс меню загруженных файлов, а в мобильной версии улучшен поисковик.