Новости » Life Style
Google удалит неактивные аккаунты
17.05.2023 17:40 Евгения Маркова

Google удалит неактивные аккаунты

Google собирается удалить аккаунты, которые были неактивны в течение 2 лет

Компания планирует разослать пользователям несколько предупреждающих сообщений и проводить очистку неактивных аккаунтов поэтапно.

Обновленные правила уже вступили в силу, но Google сообщила, что не будет удалять аккаунты раньше декабря.

Первыми удалят аккаунты-пустышки, которые ни разу не посещались после создания.

Чтобы ваш аккаунт не удалили , достаточно им просто пользоваться. Но, если у вас есть старый запасной аккаунт, который вы не часто используете, но хотите сохранить, нужно будет войти либо в сам аккаунт, либо в любые другие сервисы Google связанные с ним.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы