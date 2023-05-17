



Google удалит неактивные аккаунты

Google собирается удалить аккаунты, которые были неактивны в течение 2 лет



Компания планирует разослать пользователям несколько предупреждающих сообщений и проводить очистку неактивных аккаунтов поэтапно.



Обновленные правила уже вступили в силу, но Google сообщила, что не будет удалять аккаунты раньше декабря.



Первыми удалят аккаунты-пустышки, которые ни разу не посещались после создания.



Чтобы ваш аккаунт не удалили , достаточно им просто пользоваться. Но, если у вас есть старый запасной аккаунт, который вы не часто используете, но хотите сохранить, нужно будет войти либо в сам аккаунт, либо в любые другие сервисы Google связанные с ним.