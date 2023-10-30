



Google придумал, как измерять пульс человека через наушники

Группа ученых из Google Research представила новый метод мониторинга сердечного ритма человека с помощью наушников-вкладышей, оснащенных активным шумоподавлением. Эта инновационная технология, известная как аудиоплетизмография, может произвести революцию в мониторинге здоровья и портативных устройствах.



Ключом к этому новому подходу является передача ультразвукового сигнала низкой интенсивности через динамики наушников. Когда этот сигнал излучается, он создает эхо, которое затем умело улавливается встроенными микрофонами наушников. Этот феномен эха служит средством точного измерения частоты сердечных сокращений человека, предлагая неинвазивное, удобное и эффективное решение для отслеживания этого жизненно важного параметра здоровья.



Инновационные достижения Google Research открывают захватывающие возможности для интеграции мониторинга сердечного ритма в повседневные потребительские наушники, предоставляя пользователям новый уровень осведомленности о здоровье и потенциал для более захватывающего и адаптивного звука. Это нововведение вскоре может найти применение в различных продуктах для здравоохранения, фитнеса и благополучия, демонстрируя постоянно развивающуюся роль технологий в улучшении нашей жизни.