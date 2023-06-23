



Google потроллил iPhone в новой рекламе Pixel

Компания Google выпустила шутливую рекламу из 5 видео BestPhonesForever, в которой демонстрируют преимущества смартфонов собственного производства, а также троллят iPhone.



В центре сюжета демонстрируется Pixel, который спасает яблочный телефон, делясь с ним своей батареей. Здесь iPhone изображается как модель, которая не может конкурировать с современными смартфонами. Об этом говорит сам iPhone, сообщая, что ему уже 14 лет, и он не может иметь такие современные функции как 30-кратный зум, астрофотография и технологии искусственного интеллекта.

Во втором видео смартфоны лежат под открытым небом, глядя на звезды. В камере iPhone не очень хорошо выходит сфотографировать ночное небо.На третьем видео iPhone выкрикивает “Я паникую! Скорее, выходите из общественного Wi-Fi. Здесь… хакеры… Я паникую!”. Так Pixel намекает, что у него есть встроенный VPN, чем не может похвастаться iPhone.В четвертом видео Pixel заряжает разряженный аккумулятор iPhone зарядным устройством на основе Qi.В последнем эпизоде ​​"яблочный" гаджет просто теряет сознание. Это происходит, когда он видит складной Pixel Fold. Да, у Apple до сих пор нет складного устройства в линейках гаджетов.