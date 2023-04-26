



Google отметил День независимости Израиля новым дудлом



На дудле изображен анимированный израильский флаг, развевающийся на ветру под голубым небом с белыми облаками. Под флагом находится надпись Google, стилизованная под белый цвет на синем фоне. Нажав на дудл, пользователь переходит к результатам поиска, посвященным Дню независимости Израиля, после чего на экране взрывается короткая серия синих фейерверков, некоторые из них в форме израильских флагов.



Кроме того, значок Google в правом верхнем углу экрана также изменится на новое изображение, а на логотипе Google буква “о” будет скрыта израильским флагом, установленным над зелеными холмами.



“Сегодняшний дудл посвящен Дню независимости Израиля. Каждый год, в пятый день еврейского месяца лиар, израильтяне чтят подписание Декларации о создании Государства Израиль. Нация официально зачитала документ публике 14 мая 1948 года, официально провозгласив свою независимость.

Национальный флаг Израиля, изображенный на сегодняшнем дудле, высоко развевается по всей стране. С Днем Независимости, Израиль!” – написал Google.

