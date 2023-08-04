



Google Chrome выпустил обновление для ПК и смартфонов

Google обновил версию своего браузера. Для ПК стал доступен обновленный интерфейс меню загруженных файлов, а в мобильной версии улучшен поисковик. Об этом сообщила пресс-служба компании.



В версии для ПК список недавно скачанных файлов в Chrome трансформирован в кнопку рядом с адресной строкой. В ходе загрузки появляется анимированное “кольцо состояния”. Теперь прямо из окна можно перетаскивать файлы в другие программы. По словам Google, такие изменения экономят место на экране и приводят браузер в современный вид.



На смартфонах можно появился список подсказок, который виден при нажатии на адресную строку при посещения сайта. Популярные поисковые запросы интегрированы там же. Быстрый поиск по выделенным словам или фразе позволит отслеживать похожие поисковые запросы. В строке поиска Chrome теперь видны не 6, а 10 подсказок при вводе запроса.

