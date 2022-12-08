



Гоночный Mercedes-AMG GT2 мощностью 707 л.с. поступит в продажу в 2023 году

Изюминкой AMG GT2 является его двигатель – твин-турбо 4,0-литровый V8. В спецификации гоночного автомобиля он был настроен на мощность 707 лошадиных сил. Это немного меньше, чем разрешенный на улицах суперкар с огромной мощностью 730 л.с., хотя тесты на стенде показали, что он действительно развивает более 770 л.с.



Мощный V8 работает с последовательной шестиступенчатой гоночной трансмиссией с регулируемым самоблокирующимся дифференциалом и переключателями передач, установленными на руле.



Использование углеродного волокна для каркаса безопасности водителя и 120-литрового топливного бака, а также капота и других компонентов позволило снизить вес до 1400 килограммов. AMG GT2 ездит на кованых 18-дюймовых колесных дисках, а также использует технологию безопасности, адаптированную с GT3 и GT4.



Новый аэродинамический комплект включает в себя заднее антикрыло. Оно имеет “лебединую шею” и может регулироваться в зависимости от потребности. AMG оснастила GT Coupe алюминиевой подвеской на двойных рычагах спереди и сзади, а также стабилизаторами поперечной стойкости и регулируемыми амортизаторами.



Прежде, чем купе поступит в продажу в 2023 году, гоночный автомобиль будет подвергнут испытаниям в течение следующих недель. Больше оценок будет проведено в следующем году в сезоне Европейской серии GT2. Помимо участия в гонках AMG планирует организовать тестовый заезд на выносливость.