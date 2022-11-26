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Голые жители Сиднея попытались привлечь внимание к проблеме рака кожи
26.11.2022 13:19 Ольга Белозерова

Голые жители Сиднея попытались привлечь внимание к проблеме рака кожи

Около 2500 обнаженных добровольцев позировали ранним утром на пляже Бонди в Сиднее для работы, призванной привлечь внимание к проблеме рака кожи.

Эти фотографии - проект американского фотографа Спенсера Туника, направленный на поощрение австралийцев к регулярному осмотру кожи, сообщает BBC.

Волонтеры собрались на пляже, чтобы принять участие в инсталляции, сделанной в сотрудничестве с благотворительной организацией Skin Check Champions во время недели осведомленности о раке кожи.

Отмечается, что Спенсер Туник уже делал подобные фотографии в других странах мира. 

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