



Голые жители Сиднея попытались привлечь внимание к проблеме рака кожи

Около 2500 обнаженных добровольцев позировали ранним утром на пляже Бонди в Сиднее для работы, призванной привлечь внимание к проблеме рака кожи.



Эти фотографии - проект американского фотографа Спенсера Туника, направленный на поощрение австралийцев к регулярному осмотру кожи, сообщает BBC.



Волонтеры собрались на пляже, чтобы принять участие в инсталляции, сделанной в сотрудничестве с благотворительной организацией Skin Check Champions во время недели осведомленности о раке кожи.



Отмечается, что Спенсер Туник уже делал подобные фотографии в других странах мира.