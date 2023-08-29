



Голые выходки пассии Канье Уэста "смутили" Ким Кардашьян

Теледиву Ким Кардашьян смутили выходки новой пассии ее бывшего мужа Канье Уэста, которой в Италии грозит штраф или арест.



Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источник из окружения знаменитости.



"Ким так волновалась из-за новых фотографий, которые вышли с Бьянкой. Она волновалась, как объяснять все это детям? Она смущается и переживает за Канье, который бродит босиком с шампанским по улице. С ним что-то явно не то", - говорит источник.



Общественный резонанс, о котором все говорят уже неделю, вызвал "голый" наряд новой пассии Уэста, в котором та пошла на ужин с возлюбленным в Италии. Местных жителей возмутил выбор одежды Бьянки. Итальянцы даже призвали полицию оштрафовать женщину на 10 000 евро или кинуть ее за решетку.