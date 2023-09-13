



“Голубой огонек” погас: С российского телевидения удалят выступления Вайкуле

Полномасштабное вторжение России в Украину отразилось и на шоу-бизнесе. Одни звезды открыто высказывали свою позицию, другие – старались остаться в стороне от конфликтов.



Лайма Вайкуле примкнула регулярно дает интервью на эту тему и негативно высказывается в адрес российский властей. Недавно она и вовсе заявила, что больше никогда не приедет с концертами в Россию. В конце июля в Юрмале Лайма провела свой ежегодный фестиваль “Рандеву”, не скрывая, что большую часть заработанных денег с этого мероприятия она отправит на помощь детям Украины. В концерте приняли участие многие артисты, разделяющие ее позицию.



Теперь стало известно, что действия Вайкуле не прошли для нее бесследно. Песни артистки сняли с ротации на российском телевидении. Портал “Утро.ру” сообщил, что в новогодних концертах зрители больше не увидят Лайму. Ее выступления вырезали из старых записей, которые обычно транслируют в праздничные выходные.

