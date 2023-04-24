



Головоломка, покорившая сеть: можно ли угадать беременную по ногам ?

Когда дело доходит до оптических иллюзий и головоломок, кажется, что интернет-пользователи не могут от них оторваться. Ежедневно публикуются вирусные загадки, чтобы привлечь внимание в сети.



Как пишет jpost, в головоломке на картинке изображены ноги трех женщин. Создатель загадки объяснил, что одна из них беременна, но очень немногие пользователи сети смогли выяснить, кто из них.



Большинство отметили, что им нужна подсказка, чтобы найти ответ, в то время как другие написали, что предпочитают увидеть решение , поскольку не могут понять, кто беременная.



Как оказалось, ответ прост: беременная та, у которой шнурки на обуви не завязаны, потому что ей было бы трудно дотянуться до них из-за большого живота.



