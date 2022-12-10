



Голливудскую звезду Жана-Клода Ван Дамма неожиданно увидели на западе Украины

Голливудскую звезду Жана-Клода Ван Дамма неожиданно заметили на западе Украины. Американский актер приехал в одну из ужгородских частных клиник. Совместное фото с Ван Даммом опубликовал в своей соцсети закарпатский врач.



Визит актера в клинику в Ужгороде медики подтвердили, а детали рассказывать отказались. По их словам, сам актер запретил им разглашать какие-либо подробности.



Но украинская телевизионная служба новостей сообщает, что в больницу 62-летний Жан-Клод Ван Дамм наведался из-за плохого самочувствия. Цель его визита в Украину и дальнейший маршрут голливудской звезды пока неизвестны.



То, что актер не хочет афишировать свой приезд в Украину, вполне возможно связано с его дружбой с российским диктатором Путиным. Кроме того, Ван Дамм находится в хороших отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.



На полномасштабное вторжение России в Украину Ван Дамм отреагировал лаконичным постом в Facebook, в котором написал: "Желаю мира всему миру".





