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Голливудский актер обвинил бывшую в "воровстве"
15.07.2023 12:54 Алина Груднева

Голливудский актер обвинил бывшую в "воровстве"

Голливудский актер Кевин Костнер обвинил свой бывшую возлюбленную Кристин Баумгартнер в попытке его обворовать перед разводом.

По данным Page Six, он заметил "тревожное" поведение еще за несколько месяцев до того, как женщина решила разорвать с ним узы брака.

В частности, Кристин скупала дорогие вещи и снимала наличные с общих счетов. Более того, она выделила на адвоката по уголовным делам 25 тысяч долларов из отдельных фондов собственности Костнера, не поставив его в известность.

По словам адвоката актера, его бывшая также купила люксовый автомобиль незадолго до развода. Такая покупка была необычной, ведь пара, как правило, все машины брала в аренду.
 

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