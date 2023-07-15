



Голливудский актер обвинил бывшую в "воровстве"

Голливудский актер Кевин Костнер обвинил свой бывшую возлюбленную Кристин Баумгартнер в попытке его обворовать перед разводом.



По данным Page Six, он заметил "тревожное" поведение еще за несколько месяцев до того, как женщина решила разорвать с ним узы брака.



В частности, Кристин скупала дорогие вещи и снимала наличные с общих счетов. Более того, она выделила на адвоката по уголовным делам 25 тысяч долларов из отдельных фондов собственности Костнера, не поставив его в известность.



По словам адвоката актера, его бывшая также купила люксовый автомобиль незадолго до развода. Такая покупка была необычной, ведь пара, как правило, все машины брала в аренду.

