



Арнольд Шварценеггер лично засыпал выбоину на дороге в Лос-Анджелесе

Во вторник актер и бывший губернатор Калифорнии опубликовал в Твиттере видео, на котором он и его помощник используют упакованный бетон для ремонта дороги в районе Брентвуда, сообщает Аlarabiya.



“Сегодня, после того как весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой машины и велосипеды портились в течение нескольких недель, я вышел со своей командой и починил ее, — написал он в Twitter. - Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать. Ну вот."



Соседка опустила стекло ее машины и поблагодарила звезду боевиков.



“Пожалуйста”, — сказал Шварценеггер, одетый в рабочие ботинки, кожаную куртку и солнцезащитные очки, напоминающие о его роли в “Терминаторе”.

“Вы должны сделать это сами. Это безумие. Три недели я ждал, когда эту дыру закроют”, — сказал он.



Дэниел Кетчелл, представитель Шварценеггера, сказал, что жители Брентвуда неоднократно обращались с просьбами о ремонте, поскольку зимние штормы привели к появлению выбоин и трещин на местных дорогах.



Мэр Карен Басс на прошлой неделе объявила о плане решения проблемы, по ее словам, беспрецедентного количества поврежденных улиц по всему городу.



По словам официальных лиц, с 30 декабря Лос-Анджелес получил 19 692 заявки на ремонт, а по состоянию на 6 апреля бригады заделали не менее 17 549 выбоин.



Департамент общественных работ не сразу ответил на электронное письмо с вопросом, запланирован ли ремонт выбоины, которую заделал Шварценеггер.

