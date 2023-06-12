



Голливудская звезда Наоми Уоттс впервые вышла замуж

Голливудская актриса Наоми Уоттс, известная многим по роли в ленте "Кинг Конг", впервые вышла замуж. Радостной новостью артистка поделилась в Instagram, опубликовав свадебные снимки.



Известно, что избранником знаменитости стал актер Билли Крудап, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. С ним она встречалась пять лет.



В фотоблоге актриса разместила снимок, где позирует со своим мужем на ступеньках здания суда Манхэттена вскоре после росписи, добавив подпись: "Собрались".



Наоми выглядела ошеломляюще в белом гипюровом платье от Oscar de la Renta стоимостью 7400 долларов. Свои светлые волосы она уложила на бок, а дополнила свой образ туфлями с открытым носком, бриллиантовым колье и золотым кольцом. Ее возлюбленный был одет в темно-синий костюм.



Отмечается, что звездная пара не стала устраивать громкую вечеринку, а пригласили только ближайших друзей и родственников разделить с ними их праздник. Среди них присутствовали актеры Марк Руффало и его супруга Санрайз Когни, и Джош Хэмилтон в сопровождении супруги Лили Торн.

