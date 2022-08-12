



Голливудская звезда Энн Хеч не выживет после ДТП, - семья

Голливудская актриса Энн Хеч, впавшая в кому после аварии в Лос-Анджелесе, не выживет.

По данным The Guardian, об этом сообщили ее родственники.

5 августа актриса врезалась на машине в гараж жилищного комплекса на своем Mini Cooper. Она покинула место аварии, но врезалась на скорости 145 км/ч в жилой дом. В результате последнего столкновения автомобиль загорелся.

По данным ее семьи, актриса получила серьезную аноксическую травму головного мозга. Врачи определяют, пригодны ли ее органы для донорства. Хеч давно решила, что пожертвует свои органы.

"Мы хотим поблагодарить всех за добрые пожелания и молитвы о выздоровлении Энн, а также поблагодарить преданный персонал и замечательных медсестер, которые ухаживали за ней в ожоговом центре Гроссмана в больнице Вест-Хиллз", — сказано в заявлении.

По словам родственников, актриса остается в коме в критическом состоянии.

"Ожидается, что она не выживет. У Энн было огромное сердце, и она трогала всех, кого встречала своей щедростью. Ее будут помнить за ее мужественную честность, и нам будет очень не хватать ее света", - добавили родственники.



Хеч известна ролями в фильмах "Психо", "Супермен: Судный день", "Роковое желание", "Шесть дней, семь ночей", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".