



Голливудская звезда Энн Хеч не выжила после ДТП

Голливудская актриса Энн Хеч, впавшая в кому после аварии в Лос-Анджелесе, отключена от аппарата жизнеобеспечения.

Она умерла на 54-м году жизни.

Ранее ее родственники рассказали, что звезда хотела пожертвовать свои органы.

Напомним, что 5 августа актриса врезалась на машине в гараж жилищного комплекса на своем Mini Cooper.

Она покинула место аварии, но врезалась на скорости 145 км/ч в жилой дом. В результате последнего столкновения автомобиль загорелся.

Актриса получила серьезную аноксическую травму головного мозга.