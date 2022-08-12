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Голливудская звезда Энн Хеч не выжила после ДТП
12.08.2022 21:08 Алина Груднева

Голливудская звезда Энн Хеч не выжила после ДТП

Голливудская актриса Энн Хеч, впавшая в кому после аварии в Лос-Анджелесе, отключена от аппарата жизнеобеспечения.

 
Она умерла на 54-м году жизни.
 
Ранее ее родственники рассказали, что звезда хотела пожертвовать свои органы.
 
Напомним, что 5 августа актриса врезалась на машине в гараж жилищного комплекса на своем Mini Cooper. 
 
Она покинула место аварии, но врезалась на скорости 145 км/ч в жилой дом. В результате последнего столкновения автомобиль загорелся.
 
Актриса получила серьезную аноксическую травму головного мозга.

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