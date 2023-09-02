



Голландская авиакомпания запускает рейсы с зонами "Только для взрослых"

С ноября 2023 года голландская авиакомпания Corendon (CD) предложит эксклюзивные зоны "Только для взрослых" на рейсах Амстердам-Кюрасао.



Corendon внедряет эту функцию для путешественников, желающих избежать "компанию" детей, которые могут кричать или шуметь во время полета. Например, для деловых пассажиров такая тихая зона станет необходимой для работы во время рейса.



Бронирование мест в зоне "Только для взрослых" будет стоить 45 евро в одну сторону. Места XL также доступны за 100 евро в одну сторону. Вход в эту зону разрешен для пассажиров старше 16 лет.



Эта специальная зона включает 9 мест XL с достаточным пространством для ног и 93 стандартных места. Она будет отделена от остального салона стенами и шторами, чтобы обеспечить тишину и покой, сообщает SchengenVisaInfo.



Представитель Corendon подчеркнул, что это предложение отвечает потребностям пассажиров, и он гордится, что Corendon стала первой голландской авиакомпанией с зоной "Только для взрослых". Это предложение также будет положительно влиять на родителей, путешествующих с маленькими детьми, которые смогут наслаждаться полетом не беспокоясь о шуме от детей.