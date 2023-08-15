



Глупый рекламный трюк: Отец Маска осудил бой в клетке Илона с Цукербергом

Эррол Маск, отец известного миллиардера, назвал "глупый" поединок Цукерберга в клетке "школьным" после того, как глава компании Meta заявил, что поединок отменяется. По его мнению, последние заявления Илона о том, что он собирается провести бой в клетке с Марком, являются “рекламным трюком, направленным на повышение популярности его социальной медиа платформы X”.



На прошлой неделе 52-летний владелец Tesla опубликовал целый шквал сообщений о готовящемся поединке со своим соперником. Тем временем 39-летний Цукерберг в ответ поставил под сомнение возможность проведения “боя миллиардеров”. 13 августа он написал в Threads: "Я думаю, все согласны с тем, что Элон несерьезен, и пора двигаться дальше".



Отец Илона, 77-летний Эррол, похоже, согласен с Марком.



“Это для того, чтобы прорекламировать X. Илон не притворяется, просто привлекает внимание к платформе”, – заявил он. “Эта школьная драка была бы глупой. Это так банально и выглядело бы довольно убого. Что он может сказать? О да, это будет на X!”



По его мнению, “это является наиболее вероятной причиной – сделать что-то для отчетности для X”.



"Илон занят многими вещами. Скоро выйдет новая Tesla, Starship готов к запуску, Starlink лопается по швам". У него есть ИИ слева, справа и в центре, Twitter – его главная головная боль”, – отметил отец миллиардера.

