



"Глобальный антидепрессант": в Газе открылось первое кошачье кафе

Глобальная тенденция кошачьих кафе, где люди платят за то, чтобы выпить кофе и пообщаться с кошками, пришла и в Газу. Заведение отпраздновало открытие в четверг, 17 августа. Жители Газы стекались в новое кафе "Мяу", чтобы опробовать причудливую концепцию, успешно продвигаемую во всем мире.



Основательница кафе, 52-летняя Наема Мабед, сказала, что это уникальное место, где можно на время забыть о жизненных сложностях, с которыми ежедневно сталкиваются жители Газы.



В уютной обстановке Мабед подает скромные напитки и предлагает гостям отправиться прямо в кошачий уголок, чтобы пообщаться с пушистыми друзьями. Правила входа просты: посетители надеть одноразовые бахилы и вымыть руки перед тем, как приласкать кошек.



"Я посвятила свою жизнь выращиванию кошек, и они — источник радости и покоя, избавление от стресса. Это - глобальный антидепрессант", — говорит владелица заведения.



В кафе живут 10 кошек, а полчаса общения с ними обойдется посетителям в 5 шекелей. Специалисты утверждают, что такое место может оказать терапевтическую помощь при психологических травмах.