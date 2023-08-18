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"Глобальный антидепрессант": в Газе открылось первое кошачье кафе
18.08.2023 15:38 Евгения Маркова

"Глобальный антидепрессант": в Газе открылось первое кошачье кафе

Глобальная тенденция кошачьих кафе, где люди платят за то, чтобы выпить кофе и пообщаться с кошками, пришла и в Газу. Заведение отпраздновало открытие в четверг, 17 августа. Жители Газы стекались в новое кафе "Мяу", чтобы опробовать причудливую концепцию, успешно продвигаемую во всем мире.

Основательница кафе, 52-летняя Наема Мабед, сказала, что это уникальное место, где можно на время забыть о жизненных сложностях, с которыми ежедневно сталкиваются жители Газы. 

В уютной обстановке Мабед подает скромные напитки и предлагает гостям отправиться прямо в кошачий уголок, чтобы пообщаться с пушистыми друзьями. Правила входа просты: посетители надеть одноразовые бахилы и вымыть руки перед тем, как приласкать кошек.

"Я посвятила свою жизнь выращиванию кошек, и они — источник радости и покоя, избавление от стресса. Это - глобальный антидепрессант", — говорит владелица заведения.

В кафе живут 10 кошек, а полчаса общения с ними обойдется посетителям в 5 шекелей. Специалисты утверждают, что такое место может оказать терапевтическую помощь при психологических травмах.

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