



Глобальные конфликты: в 2022 году число погибших самое высокое в 21 веке

С начала 21 века война еще никогда не обходилась человечеству так дорого. В 2022 году количество погибших в результате конфликтов почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом и превысило 238 тысяч человек. А война привела к потере 13% мирового ВВП, согласно Глобальному индексу мира, опубликованному в среду Институтом экономики и мира (IEP).



В крупном новом исследовании, проведенном глобальным аналитическим центром, говорится, что средний уровень "глобального миролюбия" снижается девятый год подряд, а количество смертей в результате конфликтов превышает предыдущий глобальный пик, достигнутый в 2014 году во время гражданской войны в Сирии.



Резкое увеличение смертности было вызвано в основном войной в Украине, где за последний год было убито 83 000 человек, хотя самый кровавый конфликт был в Эфиопии, где погибло 100 000 человек.



Глобальный индекс мира оценивает почти каждую страну мира по 23 показателям, разбитым на три области: "Продолжающиеся внутренние и международные конфликты", "Социальная безопасность" и "Милитаризация", которые отражают социальный мир (статистика преступности, количество убийств) и конфликты внутри страны и за рубежом. В целом средний уровень "глобального миролюбия", измеряемый индексом, ухудшился на 0,42%.



По словам Стива Киллелеа, основателя и исполнительного председателя Института экономики и мира (IEP) и одного из авторов доклада, наиболее очевидная тенденция заключалась в том, что конфликты стали более интернациональными. По данным GPI, в настоящее время 91 страна мира вовлечена в какой-либо конфликт по сравнению с 58 странами в 2008 году.



Киллелеа говорит, что новый индекс показывает, что "войны действительно трудно выиграть". Конфликты в Йемене и Сирии бушуют уже 9 и 12 лет соответственно, и ни в том, ни в другом нет видимой перспективы военной победы.



"Даже лучше всего оснащенным военным в мире трудно победить местное население, которое не хочет вторжения и хорошо обеспечено ресурсами", — сказал Киллелеа. Это, по словам Киллелеа, связано с изощренностью и доступностью современного оружия, что делает ведение асимметричной войны все более легким.



"Почти любой человек с базовой инженерной подготовкой теперь может взорвать бомбы дистанционно, а артиллерия обладает гораздо большей точностью", — сказал он.



В отчете также отмечается, что количество негосударственных группировок, использующих дроны, удвоилось в период с 2018 по 2022 год, а общее количество атак беспилотников почти утроилось за тот же период.



Результатом этих тенденций является то, что и война, и мир оказываются прочными: Исландия остается самой мирной страной на планете с 2008 года, в то время как Афганистан уже восемь лет подряд занимает место наименее мирной страны в мире. Йемен, Сирия, Южный Судан и Демократическая Республика Конго входят в десятку наименее миролюбивых стран мира с момента запуска индекса в 2007 году.



Одним из самых ярких выводов доклада является экономическая цена войны. В общей сложности война и насилие обошлись миру в прошлом году в 17,5 трлн долларов, или 12,9% мирового ВВП. Для тех стран, которые больше всего пострадали от конфликта, последствия, очевидно, особенно разрушительны: Украина, например, потратила 63% своего ВВП на защиту от российского вторжения.



И угроза будущего конфликта также поразительна: в отчете подсчитано, что потенциальная китайская блокада Тайваня, например, приведет к падению мирового экономического производства, эквивалентному удвоению потерь, которые произошли в результате глобального финансового кризиса 2008 года.

