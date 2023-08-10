



Глобальное потепление ставит под угрозу вкус шампанского

С глобальным потеплением связаны серьезные изменения и даже в... характеристиках шампанского. Кто бы мог подумать, но аномально высокие температуры и нестабильная погода оказывают самое прямое воздействие на этот популярный напиток.



Так, увеличение температур в Европе и все более непредсказуемые климатические условия вызывают беспокойство относительно будущего производства шампанского в французском регионе Шампань, где выращивают необходимый для этого вина сорт винограда, пишет CNBC. За последние годы наряду с повышением температур и учащением засух наблюдается участились наводнения и заморозки.



Сеть винных магазинов Grape Britannia указывает на то, что чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей на виноград приводит к ожогам, аналогичным человеческим. Кроме того, жара оказывает влияние на кислотность винограда, что влияет на свежесть и характер напитка. Изменение температур также приводит к естественному увеличению сладости шампанского.



В компании LVMH, которой принадлежит винодельческий дом Moët & Chandon, отмечают, что эти изменения климата уже оказали влияние на производство и они работают над адаптацией: если 20 лет назад сбор винограда проходил в сентябре-октябре, то сейчас этот процесс начинается уже в августе-сентябре.



Вкус и характер шампанского уже начали меняться, и многие сомелье замечают, что напиток стал обладать более зрелыми нотами.



Дома-производители шампанского принимают разнообразные меры для сохранения будущего отрасли. Некоторые из них даже ищут места с климатическими условиями, близкими к тем, что присущи французской Шампань, и планируют создание новых виноградников в этих регионах.