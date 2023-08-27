



Глеб Панфилов будет похоронен рядом с Инной Чуриковой

Директор театра “Ленком Марка Захарова”, заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер заявил, что прощание с народным артистом РСФСР,, сценаристом и режиссером Глебом Панфиловым пройдет в среду, 30 августа.



Панфилов ушел из жизни в субботу, 26 августа на 90 году жизни. Уточняется, что похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.



“Прощание состоится в среду, 30 августа, место прощания пока не определено. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой”, – сказано в сообщении.

