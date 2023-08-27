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Глеб Панфилов будет похоронен рядом с Инной Чуриковой
27.08.2023 15:37 Евгения Маркова

Глеб Панфилов будет похоронен рядом с Инной Чуриковой

Директор театра “Ленком Марка Захарова”, заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер заявил, что прощание с народным артистом РСФСР,, сценаристом и режиссером Глебом Панфиловым пройдет в среду, 30 августа. 

Панфилов ушел из жизни в субботу, 26 августа на 90 году жизни. Уточняется, что похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.

“Прощание состоится в среду, 30 августа, место прощания пока не определено. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, Инной Чуриковой”, – сказано в сообщении.
 

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