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Главный раввин Великобритании получил рыцарское звание от короля Карла III
02.01.2023 21:23 Наталья Богинская

Главный раввин Великобритании получил рыцарское звание от короля Карла III

Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис удостоен рыцарского звания от короля Карла III, о чем свидетельствует опубликованный в пятницу вечером, 30 декабря, список почетных званий на 2023 год.

Почетный список публикуется два раза в год, и впервые после смерти королевы Елизаветы II в начале этого года его будет вручать король Карл III.

Самая высокая награда, которую можно получить, – это рыцарское звание, которое обычно дается за выдающийся вклад в какой-либо области деятельности.
Раввин Мирвис, чья официальная должность – главный раввин Объединенных Еврейских Конгрегаций Содружества, получит рыцарское звание за "значительные заслуги перед еврейской общиной, межконфессиональные отношения и образование".

Согласно официальному списку почетных званий, опубликованному британским правительством, главный раввин является пионером межконфессиональной деятельности с тех пор, как он стал конгрегационным раввином.

Мирвис инициировал несколько программ по сближению людей разных вероисповеданий, в том числе одну, направленную на объединение англиканского и еврейского духовенства. После вступления в должность главного раввина в 2013 году он помогал инициировать проекты по взаимодействию еврейско-мусульманской общины.

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