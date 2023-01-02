



Главный раввин Великобритании получил рыцарское звание от короля Карла III

Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис удостоен рыцарского звания от короля Карла III, о чем свидетельствует опубликованный в пятницу вечером, 30 декабря, список почетных званий на 2023 год.



Почетный список публикуется два раза в год, и впервые после смерти королевы Елизаветы II в начале этого года его будет вручать король Карл III.



Самая высокая награда, которую можно получить, – это рыцарское звание, которое обычно дается за выдающийся вклад в какой-либо области деятельности.

Раввин Мирвис, чья официальная должность – главный раввин Объединенных Еврейских Конгрегаций Содружества, получит рыцарское звание за "значительные заслуги перед еврейской общиной, межконфессиональные отношения и образование".



Согласно официальному списку почетных званий, опубликованному британским правительством, главный раввин является пионером межконфессиональной деятельности с тех пор, как он стал конгрегационным раввином.



Мирвис инициировал несколько программ по сближению людей разных вероисповеданий, в том числе одну, направленную на объединение англиканского и еврейского духовенства. После вступления в должность главного раввина в 2013 году он помогал инициировать проекты по взаимодействию еврейско-мусульманской общины.