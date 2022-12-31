



Главный раввин Великобритании был посвящен в рыцари королем Чарльзом

Король Великобритании Карл III посвятил в рыцари главного раввина Великобритании Эфраима Мирвиса в знак признания его межконфессиональных инициатив, работы с еврейской общиной, образовательных программ и другой деятельности.



Мирвис был удостоен рыцарского звания командующего Британской империи, одной из самых высоких наград Великобритании, согласно заявлению кабинета министров Великобритании в пятницу .



Мирвис был удостоен награды за свои проекты по взаимодействию с еврейско-мусульманской общиной, программу, объединяющуюя англиканское и еврейское духовенство, работу над большей вовлеченностью в жизнь ортодоксальных евреев и открытие возможностей для женского лидерства в еврейской общине, а также за защиту уйгурских мусульман и образовательную инициативу ЛГБТК среди других программ.



Мирвис получил эту награду как часть ежегодного списка наград короля в преддверии Нового года. Список наград 2023 года был первым, который подписал Чарльз после смерти королевы Елизаветы II в сентябре.



В списке также были отмечены председатель Совета депутатов британских евреев Мари ван дер Зил, ее предшественник Джонатан Аркуш, шестеро переживших Холокост и телеведущая Рэйчел Райли. Райли была награждена за повышение осведомленности о Холокосте и противодействие антисемитизму.

