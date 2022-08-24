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Главный раввин Украины исполнил сильную песню ко Дню независимости
24.08.2022 16:24 Ольга Белозерова

Главный раввин Украины исполнил сильную песню ко Дню независимости

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман спел сильную и патриотичную песню ко Дню Независимости Украины.

"Мой подарок для всех украинцев ко Дню Независимости Украины", - написал он под видео опубликованном в Facebook.

Раввин Моше Реувен Асман исполнил песню на украинском языке под названием "Украина, мы с тобой". В начале песни можно узнать мотивы, похожие на гимн Украины. 

В ролике можно увидеть кадры с марша в поддержку Украины, который прошел в Тель-Авиве. 

 

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