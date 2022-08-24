



Главный раввин Украины исполнил сильную песню ко Дню независимости

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман спел сильную и патриотичную песню ко Дню Независимости Украины.



"Мой подарок для всех украинцев ко Дню Независимости Украины", - написал он под видео опубликованном в Facebook.



Раввин Моше Реувен Асман исполнил песню на украинском языке под названием "Украина, мы с тобой". В начале песни можно узнать мотивы, похожие на гимн Украины.



В ролике можно увидеть кадры с марша в поддержку Украины, который прошел в Тель-Авиве.



