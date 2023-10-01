



Главный раввин Ицхак Йосеф: “Человек, не соблюдающий кашрут, становится тупым”

Слова главного сефардского раввина, Ицхака Йосефа, вызвали широкие споры в израильском обществе. На еженедельной лекции он заявил, что "у человека, который ест кошерную пищу, ум становится тупым", и выразил озабоченность за благосостояние секулярного населения.



В ходе своего выступления, раввин также обратил внимание на события, связанные с организацией "Рош Ешива" и их попытку провести молитву в Рош-ха-Шана. Он считает, что это требует внимания и “мер по возвращению людей к духовным ценностям”.



Слова духовного лидера вызвали бурную реакцию в обществе. Политики разных партий, включая председателя партии НДИ Авигдора Либермана и депутата Гилу Лейдер, выразили свое недовольство и критику по отношению к раввину.



Споры и обсуждения, вызванные этими высказываниями, бушуют в израильском обществе, поднимая вопросы о религиозной толерантности и роли религии в современном Израиле.

