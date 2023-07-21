



Главный мошенник Германии отмывал для Пригожина деньги

Главный мошенник Германии Ян Марсалек, который сейчас живет на окраине Москвы, отмывал деньги для главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и переправлял их в Африку. Также он мог быть агентом Кремля.



Как сообщает BILD, бывший главный операционный директор системы платежей Wirecard 43-летний Марсалек замешан в самом громком финансовом преступлении в истории Германии.



"Мошенники осуществляли мнимые трансакции на миллиарды евро без реального денежного эквивалента. Глава Wirecard находится в тюрьме в Германии, но Марсалеку удалось бежать из страны. Весной 2022 года BILD выяснил, что он живет на окраине Москвы, где его скрывает ФСБ. С тех пор немецкая юстиция требует его выдачи. Россия отвечает отказом", - отмечает издание.



Также известно, что спецслужбы РФ помогли Марсалеку покинуть Германию и попасть в Россию через Австрию и Беларусь.



"В судебных кругах рассказали, что Марсалек долгие годы был "доверенным лицом" австрийской разведки и контактировал с офицерами ГРУ. До побега из Германии он был в России около 60-ти раз", - утверждает издание.



Отмечается, что мошенник использовал четыре разных австрийских паспорта и один дипломатический паспорт.



"Однажды он хвастался, что знает о нервно-паралитическом яде "Новичок". Это было до отравления Алексея Навального. Марсалек также отмывал деньги для Евгения Пригожина и переправлял их в Африку", - говорится в сообщении.