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Главный кот Британии прогнал лиса из резиденции премьер-министра
11.10.2022 18:34 Ольга Белозерова

Главный кот Британии прогнал лиса из резиденции премьер-министра

Кот Ларри, живущий на Даунинг-стрит, 10, победил лиса, который забрался на территорию резиденции премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщает Sky News.

Кот прославился в сети после того, как прогнал лиса, который был в несколько раз больше самого кота. Между котом Ларри и лисом произошла схватка, из которой кот вышел победителем.

Известно, что кот Ларри "служит" на своем "посту" уже 10 лет и работал в период правления четырех премьер-министров. 

 

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