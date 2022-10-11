



Главный кот Британии прогнал лиса из резиденции премьер-министра

Кот Ларри, живущий на Даунинг-стрит, 10, победил лиса, который забрался на территорию резиденции премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.



Об этом сообщает Sky News.



Кот прославился в сети после того, как прогнал лиса, который был в несколько раз больше самого кота. Между котом Ларри и лисом произошла схватка, из которой кот вышел победителем.



Известно, что кот Ларри "служит" на своем "посту" уже 10 лет и работал в период правления четырех премьер-министров.



