Главный кот Британии прогнал лиса из резиденции премьер-министра
Кот Ларри, живущий на Даунинг-стрит, 10, победил лиса, который забрался на территорию резиденции премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
Об этом сообщает Sky News.
Кот прославился в сети после того, как прогнал лиса, который был в несколько раз больше самого кота. Между котом Ларри и лисом произошла схватка, из которой кот вышел победителем.
Известно, что кот Ларри "служит" на своем "посту" уже 10 лет и работал в период правления четырех премьер-министров.
Fox off.pic.twitter.com/rEn6GRWSs2— Larry the Cat (@Number10cat) October 10, 2022