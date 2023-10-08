



Главные раввины Израиля заявили, что на похоронах можно присутствовать удаленно

Главные раввины Израиля раввин Давид Лау и раввин Ицхак Йосеф в воскресенье опубликовали совместное публичное заявление, в котором заявили, что “можно присутствовать на похоронах дистанционно, читая главы псалмов в честь жертв”.



По словам раввинов, "силы безопасности обеспокоены тем, что похороны могут стать угрозой. Поэтому общественность должна действовать в соответствии с правилами безопасности и не идти на ненужный риск".



Главные раввины также попросили командование тыла ЦАХАЛ разъяснить этот вопрос. В своем заявлении главные раввины коснулись наступления ХАМАСа на Израиль.



“Израильский народ переживает трудные дни. Солдаты, полицейские и гражданские лица гибнут и рискуют своей жизнью, чтобы спасти народ Израиля. Массовые убийства уносят множество жертв. Вся нация чувствует боль семей погибших и молится за них, за выздоровление раненых, а также за благополучие пленных и тех, кто пропал без вести. Пришло время собраться вместе и объединиться как одно целое", – написали они.



“Мы призываем всех в Израиле не терять духа”, – говорится в заявлении. “Наше единство и забота друг о друге являются частью нашей идентичности, и сейчас наше время показать это”.