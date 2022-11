Главная распродажа года: что выгодно покупать в Black Friday

Конец ноября - лучшее время отправиться на шопинг и купить все, что так понравилось, но было бессердечно отложено «на потом». Куда стоит пойти, чтобы максимально выгодно и приятно потратить деньги?

***

Скидка 30% на все товары в Jack Kuba







В Jack Kuba в самом разгаре акция Black Friday - 30% скидка на все товары для членов клуба и вновь присоединившихся к престижному клубу клиенток. На

этот раз в акцию вошли даже те категории, на которые обычно не распространяются скидки – корректирующее белье и трусы для критических дней, минимайзеры и колготки. Black Friday на сайте и в магазинах Jack Kuba продлится до 26 ноября.

***

Скидки до 40% на зимнюю коллекцию Crazy Line







Модный дом Crazy Line уже тоже стартовал с Black Friday. Израильским модницам предлагают скидки до 40% на зимнюю коллекцию, которая в этом году особенно радует многообразием фасонов и цветов. И любительницы классики, и поклонницы ультрамодных направлений найдут модели в своем вкусе и стиле в бутиках и на сайте Crazy Line. Акция Black Friday действительна в филиалах и на сайте Crazy Line до 26 ноября.

***

Бриллиантовые украшения в «Драгоценности Berkowitz» от 1800 шек.







Специально к Black Friday компания «Драгоценности Berkowitz» новую коллекцию украшений с бриллиантами со скидками, по-ноябрьски щедрыми. Так, например, кулон с бриллиантами и натуральным голубым топазом сейчас стоит 1800 шек. вместо 3800. В коллекции представлены модели самых разных

стилей – от классики до модерна и от небольших аскетичных украшений до элитных эксклюзивных моделей. Акция продлится до конца ноября.

***

Косметические продукты SeboCalm со скидками до 45%







Выгодные акции на косметические средства израильского бренда SeboCalm вы можете найти на сайте компании, сейчас здесь действуют скидки до 45% на

множество товаров. Продукты SeboCalm созданы специально для нашего климата. Это научно разработанные препараты высшей категории для

ежедневного ухода за кожей. Бренд предлагает широкий спектр дермокосметических продуктов для волос, кожи лица и тела. Акция действительна до 26 ноября.



***

Флагманская модель Thomas Amfibia Pet pro plus за 2490 шек.







Thomas Amfibia Pet pro plus – это инновационный многофункциональный пылесос с двумя системами фильтрации: водяной AquaBOX и циклонной DryBOX, позволяющими осуществлять уборку любой сложности и интенсивности. В рамках Black Friday компания Electro-Gal, официальный представитель бренда Thomas в Израиле, предлагает специальную акцию на Thomas Amfibia Pet pro plus : 2490 шек. вместо 3490. Акция действительна до 26 ноября.



Акции проводятся согласно уставу.