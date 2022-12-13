



"Главбух, а не оперная певица": в сетях высмеяли новый имидж Анны Нетребко

Певица выложила новое фото в своей социальной сети с короткой стрижкой и осветленными волосами. Такого поклонники артистки никак не ожидали и предложили ей больше не экспериментировать так со внешностью.



Многие отметили, что Нетребко с таким цветом волос и стрижкой ужасно постарела.



На снимке явно просматривается, что это парик. К тому же, на певице строгий пиджак и белая рубашка, что также никак не соответствует ее привычному образу. Нетребко упомянула, что в таком образе предстанет перед публикой в Париже.



«Это фото, если бы вы выбрали профессию бухгалтера и работали главбухом, а не оперной певицей», — написал один из пользователей.



Также многие подметили, что она похожа на завуча или учительницу. Напомним, что артистка уже очень долго время не изменяла своему стилю даже на сцене.