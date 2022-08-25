



Глава "Сохнут": российские евреи в бедственном положении

Недавно вступивший в должность председатель Еврейского агентства Дорон Альмог сказал, что российские евреи находятся в "бедственном положении", опасаясь возвращения политики советских времен, запрещающей иммиграцию в Израиль, в свете усилий российского правительства по закрытию его организации в стране.



Альмог в своем первом интервью с тех пор, как он стал главой Еврейского агентства, сказал общественной телекомпании "Кан", что "Сохнут" работает, чтобы помочь сотням тысяч людей еврейского происхождения, которые имеют право на получение израильского гражданства.



В прошлом месяце министерство юстиции России начало процедуру прекращения деятельности Еврейского агентства, которое помогает российским евреям совершить алию и проводит для них образовательные программы.



Альмог сказал, что его организация продолжает свою деятельность в России в обычном режиме и поддерживает постоянный контакт с людьми на местах.

В последние годы 93-летнее Еврейское агентство, созданное до Государства Израиль, называют анахронизмом. Его недоброжелатели утверждают, что правительство, которое подотчетно обществу, лучше подходит для контроля репатриации, чем Еврейское агентство, функционирующее как некоммерческая организация.



Альмог утверждал, что организация была необходимым мостом между евреями за пределами Израиля и израильским правительством.

