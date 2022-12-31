



Глава Минобороны Украины написал письмо Санте

Министр обороны Украины Алексей Резников написал письмо Санта-Клаусу.



Он попросил Санту побольше "важных подарков" для страны в 2023 году для противостояния России. Среди подарков Резников имел в виду современное западное оружие.



"Я надеюсь, что мы снова получим от тебя больше важных подарков. Я даже не буду писать наш вишлист — ты очень хорошо знаешь, в чем мы прежде нуждаемся. Я не прошу это для себя, но ради украинских детей, чтобы в следующем году они могли отпраздновать Рождество и Новый год способом задуманным тобой”, — попросил Резников.



