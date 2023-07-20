



Глава МИ-6 призвал "работать" на британскую разведку, чтобы закончить войну

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур обратился к россиянам с призывом "объединить усилия" с его разведывательной службой и положить конец кровопролитию в Украине.



Выступая в посольстве Великобритании в Праге Мур заявил, что перспективы восстановления Россией своих позиций в Украине маловероятны. Также он сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с Пражской весной 1968 года, когда Советский Союз отменил либерализационные реформы, передает Reuters.



"Став свидетелями продажности, междоусобиц и бездушной некомпетентности своих лидеров - человеческого фактора в его худшем проявлении - многие россияне борются с теми же дилеммами, что и их предшественники в 1968 году. Я приглашаю их сделать то, что другие сделали за последние 18 месяцев, и объединить усилия с нами. Наши двери всегда открыты... С нами их тайны будут в безопасности, и вместе мы будем работать над тем, чтобы положить конец кровопролитию", - заявил Мур.



Кроме того, глава МИ-6 назвал решение Ирана поставлять РФ беспилотники "бессовестным" и таким, что спровоцировало раздоры на самом высоком уровне режима в Тегеране.



Мур предупредил, что Китай и Россия стремятся освоить такие технологии, как искусственный интеллект (ИИ) и квантовые вычисления.



Также глава разведки заявил, что ИИ дополняет работу спецслужб, но не заменит людей, которые могут раскрывать секреты, недоступные для технологий.



"Уникальные характеристики человеческих агентов в нужных местах станут еще более значимыми", - добавил Мур.





