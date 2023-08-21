



Глава Движения за качество власти взял с престарелой женщины полтора миллиона



Председатель Движения за качество власти адвокат Элиад Шрага взял с престарелой арабской женщины полтора миллиона шекелей - за то что представлял ее интересы в суде в споре за наследство.



Согласно подробностям, опубликованным в израильской прессе, Шрага потребовал от клиентки 1,5 млн. шекелей после того, как представлял ее интересы в конфликте с племянницами за имущество брата, из которого ей полагалась половина. Из-за того, что она самоотверженно ухаживала за братом-инвалидом, тот захотел, чтобы она унаследовала ее.



В арбитражном решении адвокат Шош Лонднер безжалостно раскритиковала Шрагу за неоправданно высокие гонорары, а также за то, что он вынудил клиента воспользоваться его услугами в случае, если она пожелает приобрести недвижимость на деньги, полученные по наследству. Она заявила, что предпринятые им шаги были направлены на увеличение его гонорара, а не на защиту интересов клиента.



На прошлой неделе канал КАН сообщил о том, что Шрага заставил всех сотрудников движения за качество власти участвовать в демонстрациях против правовой реформы. Это обязательство закреплено в трудовых соглашениях, и Шрага задерживал выплаты сотрудникам до тех пор, пока они не соглашались подписать контракт. Кроме того, юридический советник движения заявила, что он нанес ущерб ее полномочиям и ее способности выполнять свою роль.