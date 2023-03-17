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Гитарист Queen Брайан Мэй стал рыцарем – фото из Букингемского дворца
17.03.2023 23:35 Наталья Богинская

Гитарист Queen Брайан Мэй стал рыцарем – фото из Букингемского дворца

Музыкант Брайан Мэй был на аудиенции в Букингемском дворце. Вместе с ним пришла Иоланда Браун, британская саксофонистка, композитор и телеведущая. Ее музыкальное звучание представляет собой сплав регги, джаза и соула.

Оба музыканта получили награды лично от короля.


На личной странице в Instagram гитарист Queen также опубликовал фото с церемонии, подписав лаконично его: "Нет слов".

Напомним, торжественная коронация Чарльза III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Монарха коронует архиепископ Кентерберийский. В Соединенном Королевстве 6-8 мая будут праздничными днями. План мероприятий можно посмотреть здесь.

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