



Гитарист Queen Брайан Мэй стал рыцарем – фото из Букингемского дворца

Музыкант Брайан Мэй был на аудиенции в Букингемском дворце. Вместе с ним пришла Иоланда Браун, британская саксофонистка, композитор и телеведущая. Ее музыкальное звучание представляет собой сплав регги, джаза и соула.



Оба музыканта получили награды лично от короля.