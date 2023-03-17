Гитарист Queen Брайан Мэй стал рыцарем – фото из Букингемского дворца
Музыкант Брайан Мэй был на аудиенции в Букингемском дворце. Вместе с ним пришла Иоланда Браун, британская саксофонистка, композитор и телеведущая. Ее музыкальное звучание представляет собой сплав регги, джаза и соула.
Оба музыканта получили награды лично от короля.
На личной странице в Instagram гитарист Queen также опубликовал фото с церемонии, подписав лаконично его: "Нет слов".
Напомним, торжественная коронация Чарльза III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Монарха коронует архиепископ Кентерберийский. В Соединенном Королевстве 6-8 мая будут праздничными днями. План мероприятий можно посмотреть здесь.